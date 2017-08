Razvodi se Roman Abramovič

⚡ЭКСКЛЮЗИВ Роман Абрамович и Даша Жукова: "Мы расстались!". Специально для Super пара прокомментировала разрыв отношений: "После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге."

