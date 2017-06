Riana u vezi sa bogatim saudijskim biznismenom

Poznata pjevačica Riana je nedavno fotografisana kako se vatreno ljubi sa muškarcem u bazenu tokom odmora u Španiji, ali medijima je trebalo malo vremena da otkriju o kome je riječ.

Hassan Jameel je saudijski biznismen koji je trenutno zamjenik predsjednika i potpredsjednik porodične kompanije Abdul Latif, jedne od najvećih na svijetu. Njegova porodica je vlasnik glavne licence za Toyotu, a njegovo bogatstvo vrijedi 1,5 milijardi dolara.

Jameel je potvrdio spekulacije o vezi postavivši fotografije s Rianom na društvene mreže. Par se trudio da sakrije vezu od očiju javnosti, ali su shvatili da su stvoreni jedno za drugo.

"Riana je rekla svojim prijateljima da je zaljubljena u njega i potpuno je očarana njime. Provode zajedno mnogo vremena i zaista je riječ o ozbiljnoj vezi. Uživaju u društvu jedno drugog", rekao je izvor za The Sun.

