Rijana javno osudila Trampa

Nakon što je proglasio zabranu ulaska imigranata u Ameriku, Trump je na meti brojnih javnih ličnosti u ovoj zemlji.

Tako i popularna pjevačica Rijana ne štedi riječi osude upućene novom američkom predjedniku.

"Odvratno. Amerika se urušava pred našim očima. Kakva nemoralna svinja trebaš biti da bi proglasio nešto tako", napisala je na svom Twitteru, u postu kojeg je retwittalo desetine hiljada ljudi.

Rijana je učestvovala i na ogromnom ženskom maršu protiv Trumpa, koji se širom zemlje održao dan nakon inauguracije

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!