Šer teško bolesna i bez novca dobila milionsku tužbu

Svjetski mediji već neko vrijeme obavještavaju javnost o tome da je pjevačica Šer u jako lošem zdravstvenom stanju i da ovoj sedamdesetogodišnjoj umjetnici otkazuju organi.

Zbog takvog stanja navodi se da je ona finansijski osigurala najbliže ljude i da joj je ostalo veoma malo novca. Iako je sebi obezbijedila mir, to neće još dugo potrajati zbog tužbe koja je protiv nje podnijeta.

Naime, pjevačica je optužena za prevaru, a umjetnik Mošika Nadave traži odštetu od pet miliona dolara zbog tvrdnje da njen album “Closer to the Truth” ima dva logotipa sa slovima koja su gotovo identična onima koje je on kreirao.

Reč je o obliku fonta naziva “Paris” koji danas koriste njegovi klijenti kao što su Vogue i Estée Lauder, a album koji ovaj umjetnik spominje prodat je u pola miliona primjeraka.

“Šer je izvan sebe. Ovo bi mogla da bude njena poslednja bitka. Izgubila je milione na loše investicije. To je stvarno tužno”, tvrdi izvor koji dodaje da je moguće da pjevačica neće imati novca ni za sopstvenu sahranu.