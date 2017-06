Severina: Zbog Popovića sam izgubila jedno dijete, ovo neću

Hrvatska pjevačica Severina Kojić rekla je, gostujući na jednoj hrvatskoj televiziji, da ju je bivši partner i otac njenog petogodišnjeg sina Aleksandra, Milan Popović psihički maltretirao, te joj je prijetio da će joj uzeti dijete.

"Psihički me maltretirao. Kada sam odlučila otići iz te veze, zaprijetio mi je da će mi zagorčati život i uzeti dijete i da smo u Americi da bi me zgazio. Mislila sam da je samo ljut i da će ga proći", rekla je Severina.

Ona je odlučila prekinuti medijsku šutnju upravo zbog toga kako bi zaštitila svog sina.

"Stalno sam se vodila tim da je šutnja zlato, željela sam zaštiti svoje dijete, ali upravo sada moram progovoriti", istakla je Severina.

Ona se tokom gostovanja na hrvatskoj televiziji obrušila na Milana Popovića rekavši da nije bio dobar otac, da nije viđao svoje dijete, niti ga je zvao telefonom.

"Vi da biste bili dobar roditelj prije svega morate biti dobar čovjek. Milan je čak i na sudu prizano da nije viđao dijete, rekao je da je mislio da otac nije potreban djetetu u prvoj godini. Nije ga zvao ni za ovaj rođendan ni za prošli, trebao ga je nazvati večeras u 8 sati, ali ga nije nazavo. Pričati o zajedničkom roditeljstvu a ne učestvovati u roditeljstvu, to su dva para rukava", kazala je pjevačica.

Ona je rekla da je Srbin propustio pola Aleksandrovog života. Do njegove treće godine, kako kaže, Milan Popović ga nije vidio tačno 14 mjeseci.

"Ja sam bila ta koja je stvarala kontakte, koja mu je dosađivala. Međutim, od januara do maja 2015. nije ga vidio. Nije stvar u tome da li ću ja ostati bez djeteta, već će dijete ostati bez majke 200 dana", smatra Severina.

Ona je stava da ovo nije prva nakaradna odluka sudije Verice Nikić. Naime, Nikić je takođe pošle godine donijela privremenu mjeru da Aleksandar ne ide u vrtić tri mjeseca.

"Na sudu me pitala da li sam zvala oca za saglasnost, rekla sam da nas dvoje nemamo kontakt. Na to mi je rekla 'odgovorite mi sa da ili ne'. Ja sam njoj rekla i što se tiče pozornice i ove sudnice ne bi se mogli mjeriti ko je veći čovjek. Tada me izbacila iz sudnice", prisjetila se Severina.

Nakon što Milan Popvić nije vratio dijete 13 dana, Severina je podigla krivičnu prijavu i tek tad je doveo njihovog sina.

"Nisam se smjela izlagati stresu, jer sam išla na umjetnu oplodnju. Ja sam zbog stresa izgubila dijete, a ovo nemam namjeru izgubiti", rekla je Severina vidno potresena.

Komentarisala je i to što Popoviću smeta što ona postavlja slike djeteta na društvene mreže, te je ispričala kako je on htio prodati fotografije svog sina jednom hrvatskom magazinu.

"Kada smo izašli iz porodilišta on je zvao mog menadžera i rekao mu da proda slike djeteta za 50.000 evra. Ja sam bila zgrožena", sjeća se Kojićeva.

Hrvatska pjevačica je odlučila biti potpuno iskrena te je otkrila da srpski biznismen ima vezu u Zagrebu.

"Prema mojim informacijama, Milan Popović u Zagrebu ima vezu sa ženom koja ima dvoje djece od 5 i 7 godina. Moj Aleksandar mi ih je pominjao. Njen muž je ispričao da su se oni razveli prije tri mjeseca zbog Popovića", rekla je pjevačica.

Ona je ovom prilikom poručila svim ženama da ne posustaju u ganjanju pravde "iako tu nisu toliko jake i moćne, da su institucije puno jače". Apelovala je i na hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da ispita rad Ministarstva socijalne skrbi, ministarstva policije.

Podsjetimo, u posljednjoj odluci suda navodi se da dijete svake druge sedmice ide kod oca, a s njim će provesti po dvije sedmice u julu i avgustu te svaki pravoslavni Božić i Vaskrs, što je ukupno više od 200 dana godišnje.

Telefonski i video pozivi dozvoljeni su samo u 20 sati a ako je neko od roditelja spriječen da preuzme dijete, mora javiti 48 sati ranije.