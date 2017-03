Severina će se poroditi u Splitu

Regionalni mediji objavili su nedavno da je hrvatska pjevačica Severina Kojić (44) trudna tri mjeseca, a sada Alo piše da će drugo dijete na svijet donijeti u svom rodnom gradu Splitu.

Naime, pjevačica navodno ima puno povjerenje u doktora koji je brinuo o njenoj trudnoći kada je rodila sina Aleksandra (5), pa kako je tada insistirala, tako i sada želi roditi u toj bolnici.

“U pitanju je državna bolnica u kojoj je i Seve došla na svijet. Tamo radi i ginekolog koji je o njoj brinuo dok je prvi put bila trudna, a i kasnije je kod njega odlazila na preglede. Čim je saznala da je u drugom stanju, ona je otišla na pregled upravo u Split i odmah rekla Igoru da tamo želi roditi”, rekao je dobro obaviješten izvor.

“Kojić se složio jer mu je najbitnije da sve bude kako treba, tako da će posljednje mjesece Severinine trudnoće provesti upravo u njenom rodnom gradu. Sretne vijesti Seve i Igor su malom Aleksandru rekli tek nedavno. Ona je sada u trećem mjesecu trudnoće i svi su jako sretni. Severina je insistirala da prođe malo vremena i da za prinovu kažu Kebi, Olji, ali i njenoj mami”, dodaje isti izvor.

Igor (29) i Seve su nakon odmora u Veneciji otišli u Split, gdje je pjevačica napravila ultrazvuk i sve potrebne preglede.

“Doktori su razveselili buduću mamu i rekli joj da je sve u redu i da bez problema može raditi, ali umjereno. S obzirom na to da će Seve roditi u 46. godini, njen organizam odlično reaguje na trudnoću. Ona je odmah obavijestila osoblje i svog ginekologa da želi da je on porodi, što je on dočekao s oduševljenjem. Seve i Igor će se na ljeto preseliti u Split, gdje će dočekati nasljednika”, završava izvor, prenosi 24sata.hr.