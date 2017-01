Sin Rade Šerbedžije emotivno se oprostio od djeda

Otac Rade Šerbedžije preminuo je u Beogradu gdje je živio posljednjih godina, a posvetu svom djedu napisao je danas Radin sin Danilo Šerbedžija, koji je po njemu dobio ime.

Iako kroz život nije imao očevu podršku kakvu je imao od svoje majke Stane, Rade Šerbedžija o svom je ocu uvijek progovarao rado, kako u svojim intervjuima tako i u svojoj autobiografiji. Dane Šerbedžija preminuo je u 104. godini života, i to nakon što je prebolio jaku upalu pluća. Od svog djeda čije ime nosi oprostio se lijepim riječima i njegov unuk redatelj Danilo Šerbedžija.

"Seljak, rudar, proleter, prvoborac, otac, djed, pradjed. Nakon što je u 104. godini pobijedio upalu pluća, zdrav, odlučio je otići, poslao bližnje iz sobe da odu malo da se odmore i zatvorio oči. Dosta mu je bilo. Ostavio je odijelo za sprovod, u džepu pismo koje želi da se pročita na sprovodu za samo najužu obitelj, meni je nedavno ostavio sat koji je dobio kad je išao u penziju, na sprovodu samo violina da ga prati uz pjesmu: Kad u vojsku ja polazim i zeleno polje gazim. Suzama se boj ne bije već se vrela krvca lije. Zdravo, deda, ponosan sam što nosim tvoje ime!' napisao je Danilo.

Za razliku od majke Stane koja za života nije propuštala nijednu premijeru svog sina, otac Dane svog sina Radu Šerbedžiju nikada nije vidio na sceni ili u filmu.

"Dane je bio strog, tvrd, pravi Ličanin. Kod njega se znalo kako stvari stoje i previše improvizacije jednostavno nije moglo proći. I sada takav čovjek, koji praktički ne vjeruje u apstrakciju, čuje od svog sina da bi on išao u glumce. Zamislite jednog tvrdokornog Ličanina kojemu umjetnost, budimo iskreni, nije baš bila najdraža stvar na svijetu, kad čuje da mu sin hoće biti umjetnik. Strašno se tome protivio. Za njega su film i umjetnost kao takva bili nerealni. On ni danas ne gleda filmove jer smatra da je to laž. Zbog toga, koliko mi je poznato, nije pogledao ni jednu Radinu predstavu ili film. Nije on mrzio svog sina zbog njegovog odabira filmske karijere, već se bojao za njegovu budućnost', rekao je prije nekoliko godina o svom djedu Danilo Šerbedžija.