Slavni parovi čiji razlaz nismo očekivali

Od njihove strasti i emocija "prštalo" je na sve strane. A onda su se iznenada rastali. Od ovih deset parova to niko nije očekivao.

Anđelina Džoli i Bred Pit

Američka glumica i rediteljka podnijela je zahtjev za razvod, a povod je neslaganje oko odgajanja djece. Par je bio zajedno 12 godina.

"Veoma sam tužan, ali sada je najvažnija dobrobit naše djece. Zamolio bih medije da im daju privatnost", rekao je Pit.

Naomi Vats i Liv Šrajber

Glumački par rastao se poslije 11 godina veze.

Saopštili su:

"Najbolja budućnost za našu porodicu jeste da se razdvojimo kao par, sa velikom ljubavlju, poštovanjem i prijateljstvom u našim srcama, radujemo se zajedničkom podizanju naše djece i istraživanju nove faze naše veze”

Tejlor Sfift i Kalvin Haris

Pjevačica je ostavila di džej-a zbog glumca Toma Hidlstona. Kalvin je to mirno podnio, ali kada je objavila da je pisala tekst za njegov hit "This Is What You Came For" , grubo ju je isprozivao na Twitteru.

Demi Lovato i Vilmer Valderama

Zvijezde Diznija i "Veselih 70-ih" rastali su se poslije šest godina veze. Demi je u zvaničnoj objavi rekla:

"Shvatili smo da bolje funkcionišemo kao najbolji prijatelji."

Maraja Keri i Džejms Paker

Pop diva i australijski milijarder rastali su se poslije burne svađe na ljetovanju u Grčkoj. Maraja je tražila odštetu od 50 miliona dolara zbog troškova koje je imala tokom veze-preseljenja u LA i otkazivanja turneje.

The Weekend i Bela Hadid

Muzičar i manekenda rastali su se poslije godinu i po dana veze. Mediji su prenijeli da su "njihovi rasporedi bili prezauzeti da bi mogli da se viđaju".

Hilari Daf i Džejson Volš

Glumica i njen lični trener zabavljali su se nekoliko mjeseci, prije nego što su izašli u javnost. Međutim, rastali su se zbor različitih planova. On je želio da živi u Njujorku, a ona u Los Anđelesu.

Dru Barimor i Vil Kopelman

Glumica i konsultat za umjetnička djela u braku su bili četiri godine i dobili ćerkice Oliv i Frenki.

Dajan Kruger i Džošua Džekson

Njihova desetogodišnja romansa smatrana je jednom od najromantičnijij u Holivudu. Poslije raskida, odlučili su da ostanu prijatelji.

Amber Herd i Džoni Dep

Glumica je podnijela zahtjev za razvod poslije godinu dana braka.

