Šokantne tvrdnje: Toše Proeski je ubijen

Toše Proeski poginuo je prije gotovo 10 godina, ali zanimanje javnosti za njegovu smrt ne jenjava.

Tog kobnog jutra za volanom automobila u kojem je pjevač stradao bio je njegov prijatelj i vozač Georgij Georgijevski koji je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u kamion.

Makedonski slavuj preminuo je na mjestu nesreće na autoputu kod Nove Gradiške, a Georgij i Tošetov menadžer Ljiljana Petrović bili su lakše povrijeđeni. Cijeli region bio je zavijen u crno i oplakivao 26-godišnjeg talentovanog muzičara.

Od tada su se pojavila mnoga nagađanja, a neki su čak tvrdili da je Toše živ te da se povukao jer je odlučio da se posveti vjeri i zamonaši se.

Novu teoriju iznio je Jugoslav Petrušić, jedan od optuženih za organizovanje atentata na Slobodana Miloševića.

Gostujući u jednoj makedonskoj emisiji izjavio je da je nevjerovatno da brzina kojom se kretao džip i jačina udarca nisu ozbiljno povrijedili ostale putnike, već samo Proeskog.

"Zračni jastuci su trebali biti otvoreni, povrede koje bi oni imali na tijelu liječile bi se barem dvije do tri nedjelje. Sila je bila tolika da nisu mogli da izađu nepovrijeđeni. Neću se baviti s tim kako je to namješteno, ali to je nemoguće", zaključio je.

"To je čisto ubistvo. Neću zalaziti u to koji su motivi i razlozi, niti me to interesuje. Samo znam da ljudi koji pričaju o tome, govore kao šarlatani", kaže Petrušić.

