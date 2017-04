Suzana Mančić se ipak ne udaje

Voditeljka i njen dugogodišnji vjerenik Simeonom Ocomokosom planirali su intimnu svadbu u Veneciji 31. marta. Planovi su promijenjeni i to zbog iznenadne udaje ćerke Teodore.

"Jedva čekam da vidim gde mi živi dete. Jer, koliko god da sam bila ljuta na nju što nas nije obavestila, kad mi se javila i ispričala da je venčanje bilo baš onakvo kakvo je oduvek želela, sve sam joj oprostila.

S druge strane, Simeon i ja smatramo da bi dve svadbe u jednom mesecu bile previše za sve, rešili smo da se nas dvoje venčamo do kraja leta, verovatno u septembru. Ovog puta neće biti odlaganja. Jedino je on insistirao, pošto nije prvi put da odlažemo taj čin, da obećam da ću ćutati dok se to ne desi", rekla je Suzana za "Gloriju".