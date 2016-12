Švarceneger se sprema da zamijeni Trampa u "Šegrtu"

Dok se novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp sprema za ulazak u Bijelu kuću, zvijezda filmskog serijala "Terminator" i nekadašnji guverner Kalifornije Arnold Švarceneger priprema se da zauzme njegovo mjesto u rijaliti programu "Šegrt".

Američki glumac nada se boljoj gledanosti šou programa, koji će pod nazivom "Novi poznati šegrt" početi da se emituje 2. januara na En-bi-siju, prenosi Rojters.

"Želim da izrazim svoju ličnost", rekao je Švarceneger (69) ocjenjujući da je Tramp na sjajan način izrazio svoju ličnost u rijalitiju.

On je dodao da je tražio da se rijaliti program premjesti iz Njujorka u Kaliforniju.

Švarceneger je ranije ovog mjeseca, na predstavljanju "Novog poznatog šegrta" , rekao da ga ne brine što će Tramp ostati izvršni producent ovog rijaliti šou programa.

On je ocijenio da je "to samo biznis" koji može da se poredi sa situacijom kada je on postao guverner Kalifornije i pritom zadržao filmska prava i novac koji je dobijao na ime filmskog serijala "Terminator".

Američki glumac je rekao da će biti "ozbiljan zadatak" zamijeniti Trampa u ulozi šefa u ovom rijalitiju.

Takmičari, među kojima će biti i nekadašnja britanska pop zvijezda Boj Džordž, pokusaće da skupe novac u dobrotvorne svrhe, pri čemu će savjete dobijati od finansijskih magnata poput Vorena Bafeta.