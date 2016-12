Tejlor Svift iznenadila najstarijeg obožavaoca

Američka pjevačica Tejlor Svift posjetila je svog predanog obožavaoca Kirusa Portera (96) u Misuriju koji je često dolazio na njene koncerte.

Porter je u nedjelju ugostio više od 70 ljudi za Božić u svom domu u gradu Nju Madrid, oko 200 kilometara od Sent Luisa, a u ponedjeljak ga je sačekalo iznenađenje.

Kako navodi agencija AP, kombi se zaustavio ispred njegove kuće i iz njega su izašli Tejlor Svift i njeni roditelji. Pjevačica je ostala kod Portera oko sat vremena i otpjevala je numeru "Šejk it off" (Shake It Off).

Tejlor Svift je saznala sve o svom najstarijem obožavaocu, veteranu iz Drugog svjetskog rata, i odlučila je da ga iznenadi.

(Beta)