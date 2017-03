Tifa: Došao sam u Beograd da umrem!

Sarajevski pjevač Mladen Vojičić Tifa postao je Beograđanin. Slavni muzičar nedavno se preselio u srpsku prestonicu i, kako kaže, ovdje želi da umre!

"Nisam otišao definitivno iz Sarajeva, jer ja taj grad volim. Ali, iskreno, u Beogradu mi je divno i ovdje namjeravam i da umrem. Između ostalog, Beograd je veći grad, pa lakše mogu da odem u ilegalu kad sam umoran", rekao je Tifa, prenosi Kurir.

On tvrdi da se nimalo nije potresao zbog nedavnog poziva na linč nakon što je objavio fotografiju na kojoj pozira s podignuta tri prsta.

"Ma šta me boli briga za to! Ko to meni može da zabrani da se slikam kako ja hoću. Dizaću onoliko prstiju koliko želim. Imam ja više prstiju", rekao je pjevač kroz smijeh.

On se nedavno vratio sa turneje, na kojoj je bio sa "Bijelim dugmetom". Ističe da je oduševljen Istanbulom, gdje ga niko nije popreko gledao jer je Srbin.

"Tamo je bilo divno, napunili smo dvoranu. Došlo je i mnogo Turaka, a neko je donio i veliku srpsku zastavu. Ljudi su pjevali "Bože pravde" i "Lijepa naša", i to bez konflikta", oduševljen je Tifa.