Vanity Fair: Anđelina Džoli je rekla šta je rekla

Magazin "Vanity Fair" čvrsto stoji iza kontroverznog intervjua sa Anđelinom Džoli, zbog kog se glumica našla na udaru kritika.

U intervjuu je Džoli opisala kako su birana djeca za njeno novo ostvarenje "First They Killed My Father", koje je prema mišljenju mnogih bilo surovo i nepotrebno. Rediteljka je kasnije objavila saopštenje u kom je optužila urednike magazina da su njene riječi izvukli iz konteksta, al"Vanity Fair" se ne povlači.

Magazin je objavio transkript razgovora sa Anđelinom u kojima stoji:

"Ali bilo je teško da pronađemo malu Lang. Kao i da pronađemo ono što su zvali školom-straćarom. Mislim da to nije baš lijep naziv za školu, ali u takve idu djeca u siromašnim oblastima.

I mislim, mislim nisu znali. Samo smo ušli i - samo uđete i imate audiciju sa djecom. A to nije zapravo audicija sa djecom. Imali smo tu igru - i ja nisam bila tamo, a oni nisu zapravo znali šta rade. Rekli su otprilike: 'O, kamera stiže i hoćemo s vama da igramo jednu igru'. A igra za likove je bila: 'Stavićemo nešto novca na sto. Zamisli za šta bi ti taj novac bio potreban'. Nekad je to bio novac, a nekad keksić. (Smeh) 'A onda ga uzmite'. I mi bismo pokušali da ih uhvatimo. 'Ako vas uhvatimo, probajte da slažete da novac nije kod vas'".

Intervju je vodila Evgenija Perec, a Anđelinini advokati su zahtjevali da magazin objavi ispravku, u kojoj bi se izvinili zbog pogrešnog izvještavanja svoje novinarke.

Međutim, "Vanity Fair" je stao iza Perec, uprkos tome što je Anđelina kasnije tvrdila da to nije bio pravi novac i da su dejca bila svjesna da je riječ o improvizaciji na osnovu stvarne scene iz filma.

Korisnici interneta su bjesno reagovali na intervju i Džolijevu nazvali "surovom", a njen kasting "šokantnim i poremećenim".

