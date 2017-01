Viktorija Bekam: Nisam smjela dirati svoje grudi

Kad bi se mogla vratiti u prošlost, Viktorija Bekam (42) ne bi otišla na operaciju povećavanja grudi. U pismu koje bi 'poslala mlađoj sebi' poručila bi si da više cijeni 'ono što ima'.

"Tada to nisam shvatala. To je bio znak nesigurnosti. Budite zahvalni na onome što imate", napisala je.

Kaže da su za nesigurnost mladih djevojaka krive kozmetička i modna industrija koje nalažu trendove kojima se cure tada prilagođavaju.

"Dopusti svojoj koži da diše, nosi manje šminke", poručila je Viktorija, a cijelo pismo možete pročitati ovdje.

Nakon 17 godina braka s Dejvidom Bekamom (41) vjeruje da 'ljubav na prvi pogled zaista postoji'. Upoznali su se devedestih, a prilikom prvog susreta bila je pripita.

"Ovo je djevojka za mene i imaću je. Ona je moj ideal savršene žene. Ako će me htjeti bićemo zauvijek zajedno", rekao je Dejvid nakon što ju je 1996. primjetio u videospotu 'Say You'll Be There'.

Danas imaju četvoro djece, Bruklina (17), Romea (14), Kruza (11) i Harper (5).