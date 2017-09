“Viktorijin anđeo” zbog ismijavanja Bude ne može u Kinu

Điđi Hadid, jedan od najplaćenijih mladih modela na svijetu neće moći da učestvuje na reviji poznatog brenda "Viktorija sikret" krajem godine u Kini jer se nedavno ismijavala figurici sa likom Bude.

Jednom prilikom je samo htjela da se našali na svojoj društvenoj mreži.

Taj video se tom prilikom činio kao jedan od nekoliko hiljada onih koje je objavila, a ispostavilo se drugačije.

Điđi je bila angažovana da ponese određene modele, ali su se organizatori sjetili da je ona prije izvjesnog vremena ismijevala kolačić sa Budinim likom što se smatra neoprostivim potezom.

Njena sestra Bela ipak nije imala tu nesreću pa će biti jedan od Viktorijinih anđela na reviji u Šangaju.

