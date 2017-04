Vitni Hjuston varala muža sa asistentkinjom

Istinu o vezi pokojne pjevačice Vitni Hjuston i njene asistentkinje Robi Kravford otkriva dokumentarni film 'Whitney: Can I Be Me' koji je premijerno prikazan na Tribeca filmskom festivalu.

"Robin joj je pružala sigurnost i utjehu", ispričala je prijateljica Vitni Hjuston, frizerka Elin Lavar te dodala da je pjevačica bila istovremeno u braku s Bobijem i vezi s Robin.

U dokumentarcu o životu slavne pjevačice progovorili su njeni dugogodišnji saradnici, uključujući stiliste i tjelohranitelje. Uža porodica Hjustonove nije htjela učestvovari u dokumentarcu.

Suprug pjevačice Bobi Brun (48), navodno je prezirao Robin jer su njih dvije bile nerazdvojne.

"Kada ju je Robin napustila nakon turneje 1999. 'My Love Is Your Love', Vitni je bila slomljena, tada je sve krenulo nizbrdo. Robin je bila jedina osoba zbog koje se Vitni nije raspala", rekao je bivši tjelohranitelj pjevačice, Dejvid Roberts.

On je dodao da su Bobi i Robin bili u lošim odnosima i da su mrzili jedno drugo.

"Njih dvoje su se borili za Vitnininu pažnju", rekao je Roberts.

Hjuston se početkom 2012. predozirala i utopila u kadi.