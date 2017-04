6 najgorih seksi poza

Od brojnih seksualnih položaja, izdvojili smo šest koje je poželjno izbegavati ako želite da uživate. Ne gubite vreme na eksperimentisanje sa njima.

Obrnuti kaubojski položaj

On leži na leđima, ona sjedi na njemu okrenuta leđima, a noge su joj pored njegovih bokova, dok "jaše svog kauboja". Pre svega, u ovom položaju se ne događa stimulacija klitorisa (osim ako vas ne dira rukama), a on ima i jasan pogled na vašu guzu. Malo koja žena se osjeća seksi kad zna da partner vidi više nego što je ona ikada uspjela. Osim toga, s obzirom na to da niste okrenuti prema partneru, zasigurno ćete imati pogled na gomilu stvari koje će vas ometati.

Erotska harmonika

On leži na leđima, ona sjedi na njemu u čučnju, a njegove noge su na njenim ramenima. Osim što ćete se osećati kao žaba, a ne kao žena, biće to više vježba nego seksualni užitak. Imaćete problema i ako muškarac nije dovoljno fleksibilan, pa zbog naglog podizanja nogu vrišti kao curica jer ga to jako, jako boli. Kad smo već kod toga, njegova stopala u blizini vašeg lica?

Rizično!

Bilo koji položaj na kuhinjskom pultu

Baš kao u filmovima, on jednim pokretom ruke sklanja poštu, novine i sve drugo s kuhinjskog pulta. Podiže vas i stavlja na pult, no, ubrzo ćete se ohladiti, i to kad shvatite da ne postoji poza u kojoj bi vam bilo udobno na tako tvrdoj površini.

S nogu

Muškarac i devojka okrenuti su jedno prema drugom, zagrljeni su, on podiže njene noge i obavija ih oko svog torza. Iako ovaj položaj ima neke čari, takva bliskost nije toliko jednostavna kao što izgleda. Prije svega, morate imati frajera koji je u stanju ne samo da vas podigne, već i da izdrži neko vrijeme. Umjesto kreveta ili neke čvrste podloge o koju biste se mogli oduprjeti, u ovom slučaju imate samo vazduh. Pa, ako niste u sjajnoj kondiciji, nek vam je sa srećom.

Piramida

Ona je u položaju piramide (ravnomjerno raspoređena težina tjela na ruke i noge, tako da tjelo čini oblik slova V ili piramide), dok on vrši penetraciju odpozadi. Većina žena ne voli da im muškarac gleda u guzu i u sve ima slobodan uvid, a ovaj položaj omogućava upravo to. Osim toga, u ovom položaju neće moći da se posveti vašim grudima jer jednostavno ne može da ih dohvati.

Licem u lice

Ona leži na leđima s koljenima savijenim pod stražnjicom, dok je on na vrhu. Odjednom se vaši uzdasi zadovoljstva pretvaraju u krik, koljena vas bole i više niste fleksibilni kao nekada. Razmišljate kako ste možda mogli da uradite neki čučanj, da se pripremite. Poza koja će učiniti da se osećate debelo i nesposobno. Poštedite se ove agonije i jednostavno ispružite noge.