Četiri stvari o seksu o kojima se ćuti nakon tridesete

Iako se čini da će seks u 30-ima biti daleko bolji i uzbudljiviji zato što već imate iskustva, stvari se zbog starenja počinju mijenjati. Provjerite šta se tačno dešava u vašem tijelu.

Neki možda misli da seks ostaje isti sve do duboke starosti, ipak, naše tijelo je složeni mehanizam - kao što je to i naša glava. Od tinejdžerskih godina, pa sve do sredine dvadesetih, tijelo je pod vladavinom silne količine hormona, pa je većina ljudi uvijek voljna i željna.

Najčešći problemi mlađih godina su za muškarce prijevremena ejakulacija, dok su za žene poteškoće vezane za postizanje orgazma. Ulaskom u tridesete stvari se mijenjaju, a ta promjena nije nužno loša ni bolja - naprosto joj se treba prilagoditi.

1. Potrebno je više vremena za uzbuđivanje, ali i za vrhunac

Budući da je nivo polnih hormona u tijelu manji, za očekivati je da "napaljivanje" više ne traje nekoliko sekundi. Iako seksualni nadražaj dolazi do mozga, potrebno je barem pet do deset minuta kako bi se tijelo dovelo do stanja prave uzbuđenosti. Zbog toga je svakako bolje da predigra duže traje, a dobra vijest za sve koji se žale da im seks s partnerom traje prekratko - to je da se sami čin u prosjeku produžuje od dva do pet minuta.

2. Orgazam je češći

Ovo se prvenstveno odnosi na žene, koje su češće zadovoljnije svojim seksualnim životom u 30-ima nego u 20-ima. Razlog za više i češće orgazme je bolje poznavanje vlastitog tijela te više samopouzdanja koje omogućava i bolju komunikaciju s partnerom i "navođenje" njega u krevetu. Tako je nedavna studija magazina Top Sante pokazala kako je 80 posto žena u četrdesetima aktivnije i preduzimljivije u seksu nego u 20-ima.

3. Hormoni utiču na genitalije

Uticaj hormona, životnog stila, kontracepcije i raznih poremećaja vezanih za bolesti štitne žlijezde, premorenost, depresiju i stres ima uticaj na sam seksualni život. Naime, žene u 30-ima usljed njih mogu iskusiti teže ovlaživanje zbog čega ne treba brinuti, već eventualno istražiti uzroke i olakšati stvari uz dužu predigru i lubrikante. Kod muškaraca se može dogoditi slična stvar, mogu imati slabiju erekciju te ukupno manje njih, što može biti posljedica urinarnih infekcija, stresa i hormona.

4. Seksa je manje, ali više znači

Činjenica je da ljudi rjeđe upražnjavaju seks ulaskom u kasne tridesete, ali to ne mora da znači ništa loše, jer je posljedica obaveza, roditeljstva i hormonalnih promjena. Ipak, istraživanja pokazuju kako preko 70 posto muškaraca i žena smatra kako im je seksualni život postao kvalitetniji, seks se ne "odrađuje" već u njemu više uživa, kao i da se u njega unosi više emocija.

(24.sata)