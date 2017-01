Deset stvari koje odbijaju muškarce

Već odavno se zna da muškarce ne privlače baš sve stvari koje radimo. Čak i ako ste najljepša žena na svijetu, postoje neke stvari koje muškarci jednostavno ne mogu podnijeti. Štaviše, određene stvari ih odbijaju. Donosimo deset najčešćih.

Pretjerani feminizam

Ovo se odnosi na žene koje misle da su žene jedine koje pate i da su muškarci krivi za to. I ne, ne govorimo o ženama koje se samo protive muškom šovinizmu. Pričamo o ženama koje govore loše stvari o muškarcima i utiču na druge žene da isto razmišljaju o jačem polu. To su žene koje misle da su žene bolje od muškaraca, umjesto da ih tretiraju sebi ravnima. Pomenute dame mogu biti veoma odbojne muškarcima.

Opsjednutost karijerom

Ne, ne govorimo o ženama koje svoju karijeru shvataju ozbiljno. Zapravo, muškarci vole i poštuju takve žene. Pričamo o ženama koje su opsjednute radoholičarke i koje nemaju drugi život osim svoje kancelarije i položaja u firmi. U muškom rječniku, žena koja je pretjerano orjentisana na karijeru je štreberka. A, većinu muškaraca takve žene ne privlače.

Zloba

Čak i ako izgledaš kao Megan Fox, ako si “rospija” i zlonamjerna, bićeš odbojna muškarcima. Muškarci mrze žene koje se tako ponašaju. Oni više vole žene koje su jednostavne i drage. Žene koje su zle prema ljudima oko sebe često nemaju veliki broj udvarača.

Pretvaranje

Pokušajte biti neko drugi i muškarac će bježati kilometrima od vas, sledeći put kada vas slučajno vidi. Muškarci vole žene koje su svoje. Žena koja pokušava da imitira nekog drugog samo dokazuje da nema dovoljno materijala da se sama dokaže. Uostalom, pretpostavka je i da su takve žene nesigurne. Dakle, žene “lažnjaci” se nimalo ne dopadaju muškarcima.

Neurednost

Ne moraš izgledati kao seks simbol da bi se dopala muškarcima. Oni imaju tendenciju da im se svjesno ili nesvjesno sviđaju žene koje su reprezentativne i vode računa o sebi i svom izgledu. Dakle, žene koje se ne depiliraju, imaju neurednu kosu i nokte ili neugodan miris (!!!) će uvijek biti odbojne muškarcima. Ali, to već odavno znamo.

Neprestana priča

Muškarci vole žene koje su dobri “slušaoci”. Kao što žene vole da pričaju, tako vole i muškarci. Radi se samo o tome da oni više vole da pričaju sa osobama koje su im bliske. Međutim, ako mu žena ne da priliku da priča, on će osjećati da ga ona guši. Muškarci percipiraju žene koje neprestano pričaju i od kojih ne mogu doći do riječi kao osobe kojima je stalo samo do njih.

Pretjerana posesivnost

Svima se sviđa osjećaj da su voljeni i da se neko brine za njih. Međutim, ako se ponašaš kao da posjeduješ muškarca i ako si ljubomorna svaki put kada on priča sa nekom drugom ženom, to samo pokazuje koliko si nesigurna u sebe. Nijednom muškaracu se ne sviđa takvo ponašanje. Jednom će mu biti dosta tebe i tvojih ispada.

Konstantno zanovijetanje

Ako imaš nešto da kažeš, reci to već jednom i reci na način da te osoba nasuprot tebe sluša. Ne moraš zanovijetati, cviliti i žaliti se. U suprotnom, nećeš biti privlačna. Konstantno zanovijetanje je stvar koja muškarce najviše nervira.

Negativnost

Svako voli da pored sebe ima osobu koja je opuštena i pozitivna. Osoba koja se stalno žali na nešto i plače je ništa više nego slabić. A slabići nisu privlačni. Zašto bi muškarac želio biti sa ženom koja ga stalno “spušta” svojim problemima? Radije će biti sa nekim ko ga čini srećnim.

Nepoštovanje

Ovo se odnosi na muškarce, kao i na sve osobe i stvari koje su vezane za njih. Nijedan muškarac neće tolerisati ženu koja ne posštuje stvari koje njemu nešto znače. Ovo se odnosi na njegovu porodicu, prijatelje pa čak i hobije. Žena koja prihvata i poštuje muškarca onakvog kakav je samo dokazuje koliko je zrela i koliko ima razumijevanja. Međutim, žena koja ne poštuje muškarca dokazuje sasvim suprotno.

(minimagazin.info)