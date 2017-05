Seks je jedna od stvari koja pokreće svijet, voljeli da priznamo ili ne. Korisnice potrala "Buzzfeed" napisale su šta im se najviše dopada u seksu. Da li su pretjerale?

Djevojke otkrivaju najperverznije stvari u kojima uživaju

Vezivanje

"Sviđa mi se kad me partner veže i tako mi ograniči kretanje. Osjećaj da ne mogu da se pomjerim ili da moram da se borim sa njim me zaista uzbuđuje. Moja najveća fantazija je da me neko cijelu zaveže i neprestano me dovodi do orgazma."

Erotska hipnoza

"Imam nekoliko partnera i sa njima uživam u različitim fetišima, ali ono što u posljednje vrijeme najbolje funkcioniše kod mene je erotska hipnoza. Partner me dovodi u lagani trans i usmjerava kako bih pronašla zadovoljstvo u tome da udovoljavam njegovim potrebama."

Egzibicionizam

"Sviđaju mi se različite perverzije u krevetu, ali neostvarena fantazija mi je da me neko gleda dok imam seks."

Gušenje

"Već sam 23 godine u braku sa istim muškarcem. Mnogo smo eksperimentisali u seksu i mogu reći da smo sve probali. Nedavno smo počeli sa vezivanjem i gušenjem".

Jedna žena i dva muškarca

"Sviđa mi se pomisao na to da sam u seksualnoj i emotivnoj vezi sa dva muškarca odjednom i da ta veza uključuje svo troje."

Seksualne igračke

"Moj momak i ja imamo lisice, poveze za oči, stvari za vezivanje usta, bičeve, vibrator. Takođe u našim seksualnim igricama koristimo i hranu".