Glavne razlika seksa na filmu i u stvarnosti

Porno zvijezde imaju mnogo seksa, ali on se i te kako razlikuje od onog što imaju iza zatvorenih vrata sa stalnim partnerom do kojih im je stalo.

Seks u pornićima je usklađen, ljubavnici sve rade sinhronizovano, jer postoji scenarista, koji sve organizuje i po čijoj ideji se sve dešava. Sve izgleda senzacionalno, ali stvarnost je drugačija.

U želji da saznaju u čemu je razlika, porno sajt "Wood Rocket" sproveo je anketu među glumicama koje zarađuju vođenjem ljubavi. Odgovori su veoma interesantni.

"Malo je blesavo, ali ne pada mi na pamet da učim ljude kako da imaju seks. Nećete vjerovati, ali seks u porno filmovima veoma se razlikuje od pravog seksa", rekla je porno zvijezda Šarlot Kros.

Pravi seks je mnogo opušteniji, jer akteri ne moraju da brinu o kameri i uglovima u toku snimanja.

"Niko ti neće tražiti da vam genetilije budu dostupne ili vikati: Otvori zadnjicu ili Pokaži mi ribicu", rekla je Franziska.

Ono što uništava užitak su stalna prekidanja i ponavljanja scena, koja su neminovna tokom snimanja, a postoji razlika između fizičke i emocionalne povezanosti.

"Ako imam porno seks, to je moj posao. Njemu prilazim sa podsvješću da je to osoba sa kojom samo radim. To je moj kolega, prisutna sam samo fizički i to je to. Privlačnost mi nije potrebna, a to je i njoj (vagini) jasno", rekla je Saša Hart.

Najveća razlika odnosi se na to da li želite da imate seks sa osobom iz filma.

"Ponekad morate da imate seks sa osobama koje vam se ne sviđa, htjeli vi to ili ne, morate da obavite", rekla je Arabele Rafael.

(Telegraf.rs)