Hormoni koji utiču na češće seksualne aktivnosti kod žena

Koji hormoni kolaju vašim organizmom kad se osjećate uspaljeno? Koja vas prirodna hemija pretvara u seksualnu zvijer?

Muškarci su jednostavna bića. Kod njih testosteron rješava stvar. To već i ptice na grani znaju. Kod žena, naravno, ništa nije tako jednostavno. Istražili smo koji sve hormoni kod žena utiču na seksualnu uzbuđenost i spremnost na akciju.

Tri su glavne grupe polnih hormona: progesteron, estrogen i androgeni (u koje spada i testosteron). Čini se da progesteron nema neku značajniju ulogu u seksualnoj motivaciji žena. Istina, prevelike doze progesterona mogu dovesti do simptoma nalik PMS-u, što je zasigurno ubojica seksualne želje.

Druga dva hormona su, pak, prepoznati sudionici ženske seksualne fiziologije. Estrogen (uz ostale važne funkcije koje obavlja u organizmu, poput zaštite kostiju, krvožilnog sustava i procesa pamćenja) je zadužen za vlaženje vagine kada je žena uzbuđena. Takođe omogućava prokrvljenost tkiva ženskih genitalija. Bez estrogena, vaginalni snošaj, pa i sama stimulacija erogenih zona poput bradavica i klitorisa, bili bi bolni.

Međutim, i kod žena - ništa bez testosterona. Mnogi ga pogrešno smatraju muškim hormonom, ali testosteron se također proizvodi u ženskom organizmu, naravno u mnogo manjim količinama nego u muškom, ali bez njega nema ni libida.

To najbolje mogu potvrditi žene kojima su kirurškim zahvatom izvađeni jajnici (glavni izvor testosterona u ženskom organizmu), a kod kojih redovno dolazi do potpunog gubitka seksualne želje. Druga su istraživanja pokazala da razina testosterona kod žena utječe na to koliko će ona često masturbirati, imati seksualne maštarije ili aktivno tražiti seks.

Neki kliničari uspješno liječe nedostatak libida kod žena nadomjescima testosterona. Međutim, valja imati na umu da testosteron zasigurno nije jedini faktor o kojem ovisi koliki će biti ženski libido.

Ta se terapija preporučuje samo kod klinički sniženih razina testosterona: ako ga u organizmu žene već ima dovoljno, njegovom dodatnom primjenom će se postići samo negativni učinci, od kojih (uz oštećenje jetre) valja spomenuti uglavnom vrlo neseksipilne promjene na ženskom tijelu, poput povećane dlakavosti na licu, akni, produbljenja glasa i gubitka kose. Naravno, ni jedna od tih promjena neće dovesti do željenog cilja: češće seksualne aktivnosti.