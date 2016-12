Koliko seksa je potrebno za sreću?

Ni poslije više studija naučnici još nemaju jasan odgovor koja bi bila "prava mjera" intimnih odnosa u vezi ili braku.

Gotovo polovina bračnih parova ima seksualne odnose dva puta mjesečno, pokazali su rezultati novog istraživanja naučnika sa Kinsli univerziteta u Americi. Trinaest odsto parova seks upražnjava samo nekoliko puta godišnje, a 34 odsto-dva do tri puta sedmično, prenose novosti.rs.

A koliko nam je zapravo seksa dovoljno za srećnu vezu? Ovo su se pitali i istraživači dosad najobimnije studije objavljene u časopisu Social Psyhological and Personality Science. Šta su otkrili?

"Magični" broj dovoljan za sreću je - jednom nedjeljno!

Kako su došli do ovog podatka? Studija je uključila podatke o seksualnim aktivnostima i sreći kod više od 30.000 Amerikanaca, u periodu od 1989. do 2012. godine.

Istraživanje je pokazalo da su se parovi osjećali zadovoljnije i srećnije kada su češće imali seksualne odnose, ali vođenje ljubavi više od jednom nedjeljno nije značajno povećavalo njihovo osjećanje sreće i zadovoljstva u braku ili vezi.

Pravilo "jednom nedeljno" važilo je za sve parove nevezano za godine ili dužinu braka, ili veze. Studija, međutim, nije ispitivala vezu između seksa i sreće kod samaca.

Doktorka Ejmi Mjus, vođa studije, objasnila je da je ovo prva studija koja parove oslobađa pritiska da moraju što češće da imaju seksualne odnose da bi očuvali i učvrstili vezu.

- Seks donosi ograničenu korist za ukupno blagostanje, i za njega ne važi pravilo "više je uvijek bolje". Može se zaključiti samo da je loše ako seksa nema bar jednom nedeljno.

Studija nije razmatrala kvalitet seksa, ali istraživači sugerišu da su se svi učesnici generalno pozitivno izražavali o svom seksualnom iskustvu i navikama. Dr Mjuz objašnjava da pozitivno osjećanje poslije seksa traje i narednog dana, što potvrđuje da svakodnevni seks zaista nije neophodan.

Još jedna studija iz maja ove godine objavljena u časopisu Economic Behaviour and Organization pokazala je da su parovi koji su duplirali broj seksualnih odnosa zarad istraživanja - osjećali čak i manje zadovoljno i srećno nego kada su imali seks jednom nedeljno!

Do ovih istraživanja, međutim, neke manje studije sugerisale su da je idealan broj seksualnih odnosa dva puta sedmično. Da li su ljudi zbog užurbanog načina života i nedostatka vremena postali zadovoljni ako se to desi samo jednom nedeljno, ne zna se, mada bi i to trebalo istražiti. Ipak, ni za tvrdnje da je seks dva put nedjeljno idealna "jmera", stručnjaci nisu imali opravdanje.

Doktor Mark Ričmen, američki urolog, kaže da ne postoji nijedan medicinski razlog zbog čega bi ljudi imali seks dva puta nedeljno:

- Ne postoji prava definicija "normalne" seksualne aktivnosti u urološkoj literaturi. Statistički gledano, dva puta nedjeljno je možda uobičajeno za jedan broj parova, ali ja to ne bih smatrao jedinim normalnim.

Uostalom, kaže on, seks ima više psiholoških nego medicinskih efekata kod oba pola. Takođe, brojka od dva puta mjesečno nije presudna kod muškaraca sa seksualnom frustracijom, kao što je manjak libida.

Akacija Parks, asistent psihologije na Hiram koledžu, kaže da ako je nešto nekima dovoljno za sreću, ne znači da će svima biti:

- Ne znamo ni da li više seksa utiče na sreću, ili kad smo srećni češće želimo seks.

Za neke je normalno da imaju seks svakog dana, a za neke je potpuno normalno da ga imaju jednom u dva mjeseca. Učestalost seksualnih odnosa, kako ističu stručnjaci, individualna je stvar. Važno je samo da se oko toga slažu partneri.

Ako je između dvoje ljudi u vezi prihvatljivo, na primer, češće praktikovanje seksa, onda je u tom odnosu sve u redu. Međutim, ako jedan partner želi češće seks, a drugi ređe, nastaju problemi.

- Ljudi često slušaju prijatelje kako pričaju o svojim seksualnim iskustvima, pa govore da seksualne odnose imaju i dva puta dnevno. Onda se može javiti nelagodnost i osjećaj da nešto nije u redu sa njima, što je pogrešno - ističe poznati američki seksualni terapeut Džon Bajter.

Stručnjaci se očigledno još ne slažu oko prave mjere seksualnih odnosa koja nas čini srećnima, ali su kod parova koji žele bebu jednoglasni - najbolje je svaki dan!

To je poslednji rezultat istraživanja sa Kinsli instituta za istraživanje, seks i reprodukciju. Dr Tirni Lorenz, vođa studije, kaže da više seksa šalje poruku imunom sistemu da je vrijeme za reprodukciju.

- Ne postoji, međutim, jasna povezanost između seksa, osobine imunog sistema i začeća, jer je to mnogo komplikovaniji odnos. Takođe, nema ni jasnih dokaza da svakodnevni seks povećava fertilitet - rekla je dr Lorenz.