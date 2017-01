Muškarci presudili: Dame, u ovoj odjeći ste najprivlačnije

Ponekad se ženska i muška vizija mode i odjeće razlikuje, ali činjenica je da je muški ukus manje podložan trendovima.

“Ženu je najljepše vidjeti golu” – odgovor je većine muškaraca na pitanje koja im se odjeća pripadnice nježnijeg pola najviše sviđa.

Ipak, ponekad baš pokrivanje određenih dijelova tijela doprinosi zamišljanju i maštanju o onome što se nalazi ispod odjeće. Predstavljamo vam 10 modnih komada u kojima su im dame najprivlačnije – iznenadićete se!

1. Pencil suknja

Uprkos stereotipu da su muškarcima najdraži minići, čak 60 posto njih preferira suknje čija se dužina kreće do 10-ak cm iznad koljena, što je dovoljno da se dio noge otkrije, a da opet ne izgleda previše golišavo. Najviše im se sviđaju modeli koji naglašavaju liniju tijela, naročito zadnjicu – kao što su pencil suknje.

2. Bijela potkušulja/majica

Ovaj jednostavni komad odjeće nešto je najseksi što mogu vidjeti na ženi za svakog četvrtog muškarca.

3. Halteri

Halteri su “stvoreni” da bi bili seksi, a to zaista i jesu – tako tvrdi 87 posto muškaraca.

4. Helanke i trenerke

Iako dame misle da su muškarcima uvijek privlačnije u sređenom izdanju, helanke i trenerke imaju dvije prednosti – prva je to što djevojke u trenerci ili helankama ostavljaju utisak pristupačne “djevojke iz komšiluka” , a druga je to što trenerke (bar one uske) i helanke odlično ocrtavaju zadnjicu i noge.

5. Crvena haljina

Haljina je komad odjeće koji uvijek djeluje ženstveno – tako misli 71 posto muškaraca. Crvena boja je definitivno najbolji izbor, jer dvije trećine muškaraca najviše vole vidjeti tu boju na svojoj partnerki.

6. Brazilske gaćice

Vjerovatno mislite da su muškarcima najdraže tange. Griješite! To ne znači da one nisu seksi, ali komad donjeg veša sa “više materijala “ostavlja malo više povoda za fantaziju.

7. Košulja

Košulja je komad odjeće koji je praktičan, može biti poslovan i ležeran, a 72 posto muškaraca je smatra izuzetno provokativnom.

8. Otvorena leđa

Većina žena će u želji da izgleda seksi posegnuti za dekoltiranim komadom odjeće koji naglašava grudi, no iako će se većina muškaraca složiti da je to privlačno, čak 87 posto muškaraca smatara da je elegantnija, a opet seksi varijanta – otkriti leđa.

9. Štikle

Ovaj komad je ono što se stereotipno, ali se zaista sviđa muškarcima – za 91 posto njih one su najseksi obuća za žene.

10. Uske farmerke

Naglasak je naravno na dobrom kroju koji, opet, ističe zadnjicu.