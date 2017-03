Najčudniji seksualni rekordi

Ako ste ikad proveli sate u seksualnom odnosu, zatim se okrenuli prema partneru i u nevjerici prokomentarisali koliko je dugo sve to trajalo osjećajući se prilično posebno, ovi rekordi će vam dati novu perspektivu o predanosti, opsesiji ili jednostavno uvrnutosti ljudi po pitanju seksa

1. Najduža masturbacija ikad

Muškarac pod imenom Masanobu Sato je 2009. godine učestvovao na prvenstvu masturbiranja u sklopu seks-konvencije u San Francisku. Njegova "igra sa samim sobom" je trajala punih 9 sati i 58 minuta, a prethodni rekord je iznosio 9 sati i 33 minuta.

2. Najviše orgazma u satu - kod žena i muškaraca

Naučnici iz Centra za bračne i seksualne studije u Kaliforniji izmerili su najveći broj orgazma u jednom satu. Rekorderka je bila žena sa čak 134 orgazma (otprilike po jedan orgazam na svake 44 sekunde). Za muškarce je rezultat bio daleko skromniji, drži ga muškarac sa 16 orgazma u sat vremena.

3. Najstarije bliznakinje-prostitutke

Bliznakinje Martina i Luisa Fokens započele su svoju "karijeru" u prostituciji sa oko 20 godina, a za penziju su se odlučile tek nakon što su napunile 70.

4. Najveći penis - opušten i u erekciji

Najveći penis u opuštenom stanju je izmjeren sa 24.13cm, a najveći penis u erekciji ima 34.29cm.

5. Najveće grudi

Najveće prirodne grudi na svijetu su veličine od 102 ZZZ - to jest obima 2.5 metra i težine oko 50kg.

6. Najveća vagina na svijetu

Iako ne postoji zvanični rekord, kao provjereni rekord se smatra da drži vagina Ane Svon iz Škotske, koje je živjela u 19. vijeku.

Podrazumevajući da obim vagine nije jednostavno izmjeriti zato što je ona mišić koji se prilagođava, on se otprilike određuje prema obimu djetetove glave pri porođaju.

Ana, koja je visoka navodnih 233cm, sa svojim suprugom slične visine je nastupala po cirkusima. Rodila je dijete koje je pri porođaju imalo 12kg i obim glave od nevjerovatnih 48cm.

7. Najveće orgije

Japanci su uspješno postavili novu rekordnu orgiju sa 250 muškaraca i 250 žena koji su pristali na seks u isto vrijeme i na istom mjestu sa drugima.

Svaki seksualni čin u tim orgijama je rezultat koreografije, a svih 500 učesnika su prethodno testirani na polne bolesti. Ceo događaj je sniman i postoji na DVD-u.

8. Najbrojniji gangbang

Lisa Sparaxx je poznata američka porno glumica koja je odlučila da privuče pažnju javnosti tako što je postavila vrlo bizaran rekord - seks sa što više muškaraca u jednom danu. Tačnije, njih 919. Rekord je postavljen 2004. godine na poljskoj seks konvenciji kao deo trećeg svetskog gangbang takmičenja.

9. Najstariji otac

Njegovo posljednje dijete se rodilo u 21. vijeku, a on je farmer Nanu Ram Jogi iz Indije. Dijete je začeo sa svojom četvrtom ženom u 90. godini života.

10. Najveći domet sperme

Rekord u ejakulaciji drži muškarac čija je sperma odletjela 5.4m u daljinu. Takođe, najveća izmjerena brzina sperme iznosi 68.7 km/h.

11. Najstarija djevica

Iako to nije uobičajena tema razgovora, Klara Midmor se pred javnosti nije stidila činjenice da je djevica cijeli život, a to je i ostala do svoje smrti u 108. godini života.

12. Najstariji porno glumac

Dog god ima fetišista, nema straha za karijeru porno glumaca. Šigeo Tokuda je kasno ušao u ovaj biznis - sa 59 godina, a još snima iako ima 82 godine.

13. Najstarija prostitutka

Prostitucija je opšte poznato kao najstarije zvanje na svijetu, ali njome se obično bave mlađe žene. Izuzetak i rekord kao seksualna radnica drži 82-godišnja prostitutka u Tajvanu, koja je na ulici i među policajcima poznata pod nadimkom "Baka".

U posao je ušla sa 42 godine, nakon što je njen suprug preminuo, a kažu da svoje usluge naplaćuje dosta manje od drugih.

(express.hr)