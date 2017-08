Ne čekajte gospodina Savršenog, on ne postoji

U današnje vrijeme nisu neuobičajene izjave žena kako ne mogu da nađu odgovarajućeg partnera, te da su svi muškarci loši. Ipak, stručnjaci kažu da nije sve baš tako. Naime, pitanje je šta žena želi i gdje to traži. Otkrivamo vam koje su najčešće greške koje žene čine, zbog čega im dobre prilike promiču.

1. "Moj" tip muškarca

Kriterijumi su sasvim normalna stvar i svaka osoba treba da ih ima. Međutim, mnoge žene pretjeruju u tome, pa postaju previše izbirljive zbog čega je važno da preispitate važne stavke.

Postavite sebi pitanje šta vam je krucijalno, a za šta možete da progledate kroz prste. Da li biste odbile muškarca koji vam u svemu odgovara, osim na primjer po muzičkom ukusu?

2. Ulijetanje iz veze u vezu

Sigurno već znate da vam nijedan psiholog i seksolog ne bi preporučio često mijenjanje partnera, odnosno srljanje iz veze u vezu.

Čak i najsnažnijim ženama treba malo vremena da se stablizuju poslije raskida i shvate šta stvarno žele.

U trenutku nakon razilaženja možete biti povrijeđene i tužne, te postati pravi mamac za muškarce koji nisu dobar izbor.

3. Čekanje gospodina Savršenog

Iako treba da razmišljamo pozitivno i očekujemo da ćemo pronaći svoju srodnu dušu, imajte u vidu da gospodin Savršeni ne postoji.

Sasvim je normalno da zbog ljubavi tolerišemo određene mane, a vremenom one postaju i simpatične. Naravno, to ne znači da treba da trpite nekoga ko vam ne prija samo da ne biste bile same. Ali, treba poći od sebe, niko nije savršen.

4. Rijetki izlasci sa društvom

Ljubavne veze često nastaju kada se najmanje nadamo, ali budite sigurne da dobar muškarac neće pokucati na vaša vrata.

Večernji izlazak, planinarenje sa društvom, kafa s kolegama… Veća je vjerovatnoća da ćete ga sresti družeći se, pa nemojte odbijati pozive. Često onaj pravi bude čovjek kojeg poznajete ili se družite s njim, pa pružite sebi priliku da ga prepoznate.

5. Čekanje da on preuzme inicijativu

Iako i dalje mnoge žene vjeruju u romantiku, kao i dobro poznati potez muškarca koji uvijek prvi prilazi ženi, danas su se vremena promijenila. Odbacite predrasude o prilaženju muškarcima, jer ćete tako sebi dati priliku za nova poznanstva, koja se u suprotnom ne bi dogodila.