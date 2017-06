Nevjerovatna ljubav francuske desničarke i imigranta

Priča o Francuskinji, članici desničarskog Nacionalnog fronta koja se beznadežno zaljubila u imigranta iz zloglasnog kampa "Džungla" u Kaleu, je priča koja mnogima zvuči nevjerovatno.

Međutim, baš to se desilo Beatris Ure, koja je, u međuvremenu, napisala i knjigu o svojoj ljubavi prema iranskom imigrantu. Sama priznaje da je u Nacionalni front ušla na nagovor supruga, koji je prema njenim riječima bio pomalo rasista, ali kao policajac nije sam mogao da se učlani u stranku. Ona je godinama bila aktivistkinja stranke, dijelila pamflete i lijepila plakate.

Za nju su imigranti bili samo riječ i apsolutno nije znala ništa o njima. Za nju je to bio svijet daleko od njenog, ali i ujedno ljudi koji su dolazili i Francuzima uzimali poslove.

Međutim, sve se promijenilo onog dana kada je prvi put zakoračila u "Džunglu". Tu se zaljubila u Mohtara, iranskog izbjeglicu, koji je prognan iz svoje zemlje samo zato što je bio hrišćanin. On je, između ostalih, bio jedan od onih koji su zašivali usne kako bi ukazali na loše uslove života u ovom kampu.

Njen suprug je umro 2010. godine, a nakon toga ona je nastavila da živi sa majkom i sinom, koji je već tada bio tinejdžer.

Kaže da je u jednom momentu bila zabrinuta zbog stranaca koji dolaze u Francusku, jer su djelovali toliko drugačije od Francuza. Ipak, nije bila rasista u mjeri u kojoj je to bio njen pokojni muž.

Međutim, njen život se promijenio jednog februarskog dana 2015. godine kada se sažalila na jednog sudanskog dječaka kojeg je povezla do ulaza u kamp. Ni sama ne zna zašto, ali odlučila je da uđe unutra.

Tu je prvi put vidjela Mohtara, 34-godišnjeg nastavnika persijskog koji je izbjegao iz Irana. "Sjećam se da sam sjela, a Mohtar je vrlo ljubazno prišao i pitao me da li želim da mi skuvaju čaj. Mislim da je to bila ljubav na prvi pogled", prisjeća se Beatris.

Romansa je ubrzo prerasla u pravu ljubav, a Beatris je čak u međuvremenu optužena za pomaganje pri ilegalnom prelasku u Veliku Britaniju. Naime, Mohtar i njegovi prijatelji su joj prošle godine dali 1.000 evra da im kupi brodić. Tim brodićem su krenuli put Velike Britanije, ali su ih ubrzo uhvatili neposredno pored engleske obale i smjestili u centar za azilante. Prvo je bio smješten u Vejkfildu, gdje ga je Beatris posjećivala svakog vikenda. U međuvremenu, Mohtar je aplicirao za azil u Velikoj Britaniji i sada čeka odluku. Viđaju se svakog drugog vikenda, a svako veče razgovaraju preko veb-kamere. Dakle, kakva im je budućnost? I sama Beatris priznaje da nemaju nikakvih posebnih planova jer ne želi da planira nešto što ne zna da li će moći ostvariti.

Jedan od problema je i to što je optužena za krijumčarenje ljudi, ali ona kaže da taj koji je optužio nije ni svjestan da je ona to uradila iz ljubavi. Kako god bilo, ukoliko bude osuđena može dobiti čak 10 godina zatvora i ogromnu novčanu kaznu, koja ide čak do 750.000 evra. Trenutno se nalazi na posebnoj listi francuskih vlasti kao osoba koja predstavlja potencijalnu opasnost po bezbjednost zemlje. Na pitanje da li je sve to bilo vrijedno, ona kaže: "Naravno da jeste. Sve što sam uradila, uradila sam zbog njega. Jer, za njegovu ljubav bih učinila sve".

