Opasnosti analnog seksa

Prvo je bilo šokantno, onda je imalo kulturni trenutak, a sada je praktično standard na repertoaru savremene spavaće sobe, na šta vam može ukazati već pogled na bilo koji medij, od pornografije do HBO-a.

Ali realnost o analnom seksu nije baš takva i ne rade to svi, kaže istraživač i psihoanalitičar Pol Hoadines čija knjiga "The Guide to Getting it On!" se koristi na koledžima i školama medicine širom SAD-a i Kanade.

Prema istraživanju iz 2016. godine, ova vrsta seksa i nije toliko popularna među širokim masama, kako bi se možda na prvu moglo zaključiti, ili je to možda tako samo na američkom tlu gdje je istraživanje i sprovedeno. Tamo se svega 12,2 odsto žena izjasnilo da su imale analni seks u posljednja tri mjeseca.

Postoje rizici koje analni seks nosi sa sobom, upozorava ginekolog i opstetičar Loren F. Strajher, direktor Centra za seksualnu medicinu i menopauzu pri Northvestern univerzitetu

Anus nije stvoren za seks

"Mora nam biti jasno da anus nije stvoren za seks. To bi trebalo da bude jednosmjerni prolaz. Vagina, s druge strane, ima gustu, elastičnu oblogu sličnu harmonici koja je dizajnirana da se proteže za smještaj penisa ili bebe", objašnjava dr. Strajher.

Dodaje da je rektalno tkivo tanje i nije jednako elastično, i puno su veći rizici da će puknuti. To vodi većim rizicima od zaraze polno prenosivim bolestima, pogotovo ako često praktikujete takav seks.

Polno prenosive bolesti

To je dobra podloga za seksualno prenosive infekcije, kao što su gonoreja, analna klamidija, HIV. Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, ljudi se najčešće zaraze HIV-om upravo tokom analnog seksa.

"Vrlo malo heteroseksualnih muškaraca ima HIV, ali više od polovine njih ima HPV. Humani papiloma virus se najviše prenosi upravo na taj način, a može uzrokovati pojavu analnih bradavica i raka", doktorka.

Veći problem je što se vrlo malo ljudi testira analno na polne bolesti, osim ako svom ljekaru ne istakne da praktikuje takav oblik seksa. Zbog toga se neke bolesti mogu dugo razvijati, a da ne budu otkrivene.

Zatvor i inkontinencija

Takođe, istraživanje na Nortvestern univerzitetu pokazalo je da kod žena koje redovno praktikuju analni seks, češće imaju problema s pražnjenjem crijeva, a neke od njih imaju problema i s mokraćnom te fekalnom inkontinencijom.

Ipak, ako ne možete da se suzdržite i baš volite takav oblik intime, svakako koristite kondome, savjetuje dr. Strajher. Napominje da kondom treba promijeniti svaki put kada se nakon vaginalnog seksa prelazi na analni, piše "Health".

(24Sata.hr)