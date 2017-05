Ovako seks izgleda na početku veze, nakon djece i 30 godina..

Većina ljudi smatra da je seks najbolji u početku veze - nabijen strašću može se dogoditi bilo gdje i bilo kad, a i često se događa.

Imaju li se ljudi u dugim vezama čemu veseliti? Klinički psiholog i seksualni terapeut Megan Fleming podijelila je svoje dugogodišnje iskustvo s čitateljima Redbook-a i razbila neke mitove koji se vežu za seks i godine ljudi.

Seks u početku veze

Početak svakog odnosa je vrlo uzbudljivo vrijeme i za muškarca i ženu, otkrivate novosti o svojem partneru, "kradete" trenutke za sebe, ali koliko god da je taj novi početak vrsta afrodizijaka, može biti i koban za vašu seksualnost. Kad ulazite u novu vezu, možete se opustiti i usredotočiti na vlastito zadovoljstvo. Dosta ljudi u dugoj vezi osjećaju odgovornost prema partneru i njegovim potrebama, a tu se smanjuje oduševljenje seksom. Nekim ljudima je jako teško povezati "poznato" s "erotičnim" i zato im je potrebna sloboda kako bi ispunili svoje seksualne potrebe - objašnjava dr. Fleming.

Prvih 6 do 18 mjeseci veze

Period od 6 do 18 mjeseci naučnici smatraju seksualnim vrhuncem veze. Istraživanje objavljeno 2016. pokazalo je da su parovi seksualno najispunjeniji u rperiodu od 6 do 18 mjeseci veze, ali Fleming smatra da se to razdoblje može produžiti i do 18 mjeseci veze. Ona smatra da ovo razdoblje seksualnog vrhunca treba imati kraj. Seksualno uzbuđenje s vremenom treba zamijeniti prava intimnost gdje partneri žele biti intimni jedni s drugima i nakon što su se vidjeli u najlošijem stanju. Intimnost je bitna za sve aspekte veze te donosi mir i samopouzdanje koje osnažuje i ostatak veze.

Kad veza postane ozbiljna ili nakon vjenčanja

Vjenčanje uopšte ne utiče na seks, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje. Ono što utiče su obveze koje s vremenom parovi preuzimaju. Opterećenost režijama, poslom, brigom za djecu i/ili roditelje, rezultira sveopštim umorom zbog kojeg parovi ne stižu ni misliti na seks pa se on u tom razdoblju prorjeđuje. U tim situacijama, Fleming savjetuje da partneri budu otvoreni i razgovaraju o seksu te da se ne srame reći što ih muči. - Ljudi misle da dobar seks uvijek treba biti spontan, ali to nije istina. Pomažem parovima da shvate da je bitno da seks bude prioritet u vezi. Bukvalno upisivanje seksualnog sudara u kalendar može pomoći - napominje Fleming.

Kad dobijete djecu

Imati djecu, između ostalog, znači i oprostiti se od velikog dijela slobodnog vremena koji ste dosad imali. Djeca su neizmjerno važna, i da jednog dana postanu dobri ljudi, potrebno je uložiti puno vremena i truda da ih se odgoji.

Ali, to ne znači da treba zapustiti svoj seksualni život. Ipak je njega najlakše "maknuti s dnevnog reda" kad dođe dijete. Parovi su do kraja dana potpuno iscrpljeni, a tada obično jedino imaju vremena za seks. Ali postoji rješenje i za ovu situaciju - uz dogovor, par može početi prakticirati jutarnji seks - objašnjava Fleming.

Period menopauze

Jedna od posljedica ovog životnog perioda svih žena je nemogućnost trudnoće. Ali s menopauzom dolazi i smanjeno izlučivanje estrogena, a time i vlaženje vagine. Neke žene će posegnuti za lubrikantima, ali velika većina će radije smanjiti količinu seksa s partnerom. Ali, to nije potrebno, napominje Fleming. - I sad ide najljepši savjet za ovu dob. Uzmite si vremena za predigru. U ovoj fazi života, ljudi napokon imaju vremena i energije raditi ono što žele. Nemojte se žuriti. A uz to, dosta žena u ovim godinama kaže da se napokon dobro osjeća u svojim tijelima.

(24sata.hr)