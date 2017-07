Ovakve žene su najdominantnije u krevetu

Od uspješnih žena se očekuje dominacija u svakom smislu, pa bi trebalo da provjerite kakve su baš one u krevetu.

Što je žena uspešnija, to je njeno samopouzdanje veće i ona je sklona dominiranju u svakoj situaciji. Kada je u pitanju seksualni odnos sa partnerom, one su te koje sve konce drže u svojim rukama, ali ne uspjeva im baš svaki put.

Dominantne žene se ne boje skoro ničeg i veoma su odlučne, u poslu su čvrste i samouvjerene i znaju da dobiju tačno ono što žele.

Upravo je za takve žene sasvim uobičajeno da su u krevetu sasvim drugačije. Evo zašto je to tako.

Žele da se osjećaju poželjno

U većini situacija dominantne žene su izrazito samouvjerene i znaju da ljudi prema njima osjećaju strahopoštovanje, ali takve žene u krevetu često žele da budu potpuno drugačije. One u spavaćoj sobi hoće nekoga ko će ih željeti samo zato što to osjeća, a ne zato što su se one pobrinule da ih želi. Na taj način uspostavljaju ravnotežu u životu.

Vjeruju svojim partnerima

Dominantne žene vole da imaju kontrolu nad svakom situacijom, a tako je i pri izboru partnera. Ako su ga one izabrale, onda mu u potpunosti vjeruju, pa će mu dopustiti da u krevetu baš on uzme stvari u svoje ruke.

Žele da prepuste moć nekom drugom

Ako su na poslu izrazito dominantne, ove žene će u krevetu htjeti nešto skroz drugačije. Kada bi i u krevetu bile iste kao i na poslu, pretvorile bi se u “control-freakove”. Dominantne žene nikada ne žele da budu pokorene, ali kad je u pitanju seks, nemaju ništa protiv muškarca koji je sposoban da to uradi.