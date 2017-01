Ove stvari treba da znate ako želite bolji seks

Koliko god bili zadovoljni svojim seksualnim životom, zapamtite da stvari uvijek mogu da budu bolje.

Ovih nekoliko nekoliko savjeta pomoći će vam da začinite svoj ljubavni život.

1. Prestanite da se upoređujete s drugima

Prestanite da se zamarate time koliko često ljudi oko vas imaju seks, i kakav je. Čak i kada vam prijatelji prepričavaju svoje avanture, ne vjerujte svemu, jer nikada ne saznate cijelu istinu.

2. Prestanite da se stidite

Svojih želja i fantazija, naravno. Pravi partner željeće da ih ispuni sve, ali prvo morate da mu kažete šta želite. Počnite od toga da dobro razmislite koji bi bio odgovor na to pitanje, a zatim se bacite na ostvarivanje želja.

3. Ne zaboravite na masturbaciju

Tako ćete još bolje upoznati svoje tijelo, želje i potrebe, a što su orgazmi učestaliji, željećete ih još više.

4. Planirani seks nije loš

U današnje vrijeme je sve teže biti spontan, pa bi možda trebalo da prestanete da vjerujete u to da je planirani seks loš. Pokušajte od jutra jedno drugo da držite u uzbuđenom stanju i uveče proverite da li je tačno to što ste do sada mislili.

(Index.hr)