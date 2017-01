Ove stvari u seksu muškarci ne vole

Vjerovali ili ne, postoje stvari koje muškarci ne vole u krevetu. Postoje detalji u nekim seks pozama zbog kojih bi se čak i oni okrenuli i otišli.

Kao i sve u životu, i seks poze imaju svoje prednosti i mane.

Muškarci su odlučili da objasne šta im tačno ne prija prilikom eksperimentisanja u seksu.

Isključivo misionarska poza

Ako postoji nešto negativno u vezi ove poze, onda je to da je ona dosadna. Kako to slikovito samo muškarci mogu da opišu, to je kao da jedete hljeb i maslac svaki dan. Nije vam loše, ali je uobičajeno, pa se samo čeka prilika da se nešto novo desi, nešto zanimljivije.

Doggy style

Ova poza je jedna od najomiljenijih među muškarcima, pa oni ističu da nema šta ne vole u ​​vezi sa njom. Dobro je znati!

Kaubojka

Prednosti poze u kojoj je žena gore ima koliko god želite, ali postoji i jedan veliki nedostatak, bar kad se muškarci pitaju. Kažu da je ovo najlakša poza za povredu penisa.

Obrnuta kaubojka

Kao i kaubojka, i ova poza je opasna za penis. S druge strane, muškarci tvrde da žena u jednom trenutku postane svjesna činjenice da joj partner gleda u anus, pa joj postaje neprijatno i čudno, zbog čega počne da se vrpoljiti, pa seks postaje nekako čudan.

Seks pod tušem

Muškarci se žale na ovu pozu jer moraju da stoje, a i zato što je sve klizavo i opasno. Boce od šampona i gelova za tuširanje se obavezno razbacaju okolo. Voda prska u oči…

Poza kašike / spoon

Popularno spunovanje za muškarce može da bude vrlo uspavljujuće, a ističu i da iz tog položaja nemaju dobar pogled na grudi, što im, naravno, nije drago.

Seks stojećki

U ovoj pozi momci se brzo umaraju, a to definitivno nije nešto što vole, jer im to ne omogućava da se pokažu u najboljem svjetlu, osim ako iza leđa nemaju čvrstu potporu.

Poza 69

Jedna od najintimnijih poza, može da bude i vrlo neprijatna za većinu muškaraca, a vrlo vjerovatno i žena. Razlog je činjenica da su vaša lica u nezgodnom položaju. I to je sasvim dovoljno.

(Telegraf.rs)