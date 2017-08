Ovi znaci govore da žena želi seks

Nekada su žene jako komplikovane, napisane su mnoge knjige o tome kako ih razumjeti, ali i iščitati šta zaista žele.

Jer iako će ponekada reći "ne", iza toga se, zbog raznih razloga, može kriti itekako "da".

Govor njenog tijela može vam otkriti da je ona željna upustiti se u seks s vama, samo ih trebate znati iščitati.

Dublje diše

Ako je žena uzbuđena i željna seksa, njeno disanje postaje dublje. To je teško inscenirati, zato ako primjetite ovo, uz to da je blizu vas i ramena drži spuštena uz svoje tijelo, to vam je znak da je vjerovatno uzbuđena. Sada je na vama da dalje ispitujete teren.

Njiše bokovima

Ako primjećujete da vaša djevojka /žena njiše bokovima, vjerovatno vas poziva da se ostavite TV-a, igrica, ili nečeg trećeg što radite i preuzmete inicijativu i vrijeme utrošite zanimljivije.

Dodiruje vas

Vi gledate utakmicu, ali ona sjeda pored vas i nježno vas dodiruje po ruci ili nozi. Želi da vam odvrati pažnju od utakmice, ali ne želi to reći na glas.

Započinje razgovor

Poznato je da je dobar razgovor među partnerima itekako dobar afrodijazak. Ako ste rješavali neki problem ili učvrstili neki dogovor i slično, možda će to biti uvertira u seks.

(Vecernji.hr)