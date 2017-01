Ovo je trenutno najpopularnija vrsta seksa

Onda kada ste mlađi imate više predrasuda prema eksperimentisanju i praktikovanju različitih vrsta seksa, što je i normalno. Kako postajete stariji uviđate kako postajete sve otvoreniji i spremni ste da isprobate još puno toga i već imate ideju šta vam se dopada a šta ne.

Oralni seks važi za jedan od najpopularnijih vrtsa seksa ali to ne mora da znači da po svaku cijenu morate da budete u trendu pa i kada vam se oralni seks ne dopada. Ne morate da se uklapate u masu samo kako bi bili kao i svi. Sasvim je normalno da se nekim ljudima ne dopada osjećaj koji im pruža oralni seks, ali i osjećaj kada nekog oralno zadovoljavaju.

Nema ništa pogrešnog u tome ukoliko ne volite da praktikujete oralni seks. Budite ponosni na to da znate šta vašem tijelu prija a šta ne. Oralni seks važi za najintimniju vrstu seksa koja zahtjeva prije samog čina povjerenje u onog koji vam to pruža ili kojem to pružate.

Ukoliko ne volite oralni seks to je savim u redu, i uopšte ne morate da se osjećate drugačijim od drugih zbog toga.

To bi trebalo da stavite do znanja i vašem partner ukoliko on insistira na tome. Objasnite mu zašto vam se oralni seks ne sviđa. Na kraju, ne dozvolite drugima da mjenjaju vaše mišljenje o nečemu što ste i sami iskusili. Vi sami najbolje znate šta vam prija a šta ne.