Pet faktora koji će vam otkriti da li ste seksualno kompatibilni

Možda je vaša veza sjajna – mnogo se smijete, uživate jedno u drugom, nemate svađe, dijelite zajedničke interese, ali da li sve štima u krevetu? I ako ne štima, da li ste to osvijestili?

Nije mali broj parova koji imaju odličnu relaciju, ali u krevetu ne pronalaze zajednički jezik. No, dobre vijesti su te što na tome može da se radi i seks može da se unaprijedi, ali prvi korak je pomiriti se sa činjenicom da ne funkcioniše sve kako bi trebalo.

Dakle, pet najčešćih pokazatelja da među čaršafima niste kompatibilni jesu:

1. Seks je veoma rijetko spontan

Dešava se da nema spontanog seksa u dugim vezama, ali ako je tako od samog starta – u problemu ste. Morate raditi na tome da zavodite jedno drugo i trudite se da strast održite “živom” i uvijek aktuelnom.

2. Neprilagođeni libido

Ovo može da bude veoma nezgodan faktor. U praksi to izgleda ovako – vi želite seks gotovo svakodnevno, dok on insistira da to bude recimo dva ili tri puta sedmično. Ili je obrnuto… Morate da poradite na kompromisu i nađete se negdje na sredini.

3. Želja za seksom vam se ne budi u isto vrijeme

Vi ste željni maženja i seksa, a kod njega baš u tom trenutku nema želje za tim, a javi mu se nekoliko sati kasnije. Tada vama nije do odnosa i dolazi do začaranog kruga koji implicira dalje nezadovoljstvo.

4. Ne postoji poza u kojoj oboje uživate

Važno je i neophodno da vas uzbuđuju slične stvari u seksi, kao i da preferirate iste poze u seksu. Ukoliko je čest slučaj da jedno od vas dvoje ne uživa, vrijeme je za “alarm”.

5. Upaljen televizor je uvijek prisutan

U redu je ako je televizor ostao slučajno upaljen u naletu strasti, ili ste htjeli da začinite strasti uz porno film, ali ukoliko televizor gori kako bi odagnao dosadu tokom seksa, onda je činjenica da nešto nije u redu.

(Lepotizdravlje.rs)