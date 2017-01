Pet tajni savršenih ljubavnica

Kao i u svemu ostalom što vam ide od ruke, da biste bili dobri u krevetu, preduslov je da volite to što radite, da ste spremni da uložite vrijeme, pažnju i napor. Pored žene koja zna da uživa, lako je osjećati se kao pravi Kazanova.

Dobra ljubavnica uživa u seksu bez srama, traži ono što joj godi i pruža svom partneru ono što želi.

Pored žene koja zna da uživa lako je osjećati se kao pravi Kazanova.

One vole seks

I uopšte ne vide zašto bi bilo drukčije. Valjda svako normalan voli seks. Normalno je voljeti uživanje, zadovoljstvo, ekstazu, strast, predavanje, nežnost... Sve od čega se dobar seks sastoji.

Ali, šta to dobre ljubavnice čini boljima od ostalih žena koje takođe vole seks?

Pa, one više uživaju u seksu. Ne moraju postići orgazam, samo se opuste i rade ono što najviše vole, onako kako najviše vole. One se predaju uživanju do samozaborava.

Ne stide se

Ne traže da se ugasi svijetlo, ne zahtjevaju posebne uslove, vole biti gole i da osjećaju cijelim tijelom, vole da ih partner gleda, vole milovanje, sviđa im se kad ih stisnete, a i kad ih nježno milujete, vrlo su senzibilne, a od atmosfere i raspoloženja zavisi hoće li bolje reagovati na nježnost i strast, ili će buknuti od malo muške grubosti i dominacije. I zato što se ne srame, uputiće vas u svoje raspoloženje, ali i prepoznati vaše. Sve može, a da ne kažete nijednu riječ.

Imaju inicijativu

Neće čekati da se vi smislite i odvažite. Preuzeće inicijativu. Kad ona vodi igru napraviće za sebe i za vas sve što treba.

Muškarcu preostaje samo da legne, pruži joj dobar oslonac i uživa u onome što vidi i osjeća.

Podstiču maštovitost

Ne postavlja vam neke posebne zabrane. Ono što ne voli i ne prija joj, nećete s njom raditi i tačka. Ali toliko je drugih stvari na koje će vas podstaći. Smisliće neko zgodno mjesto gdje to još niste radili. Otkriće vam neke poze za koje niste mislili da su nešto posebno, a kamoli da neko može tako uživati u njima.

Uz njih se osjećate kao pravi mužjak

Dobra ljubavnica je u seksu potpuno na svom terenu. S olakšanjem odbacuje odjeću koja je sputava, s oduševljenjem se baca u partnerov zagrljaj, otvoreno se divi njegovoj lijepoti, ponaša se prema njegovom penisu kao prema dragocjenom poklonu zbog kojeg je sva ponosna i sretna. Prava žena, sva od čula, vedrine i zadovoljstva.

(express.hr)