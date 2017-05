Psiholozi tvrde: Masturbacija na poslu za bolji radni efekat

Psiholozi smatraju da bi masturbacija na poslu trebala biti nova pauza za cigaru.

Oni smatraju da se tako može ublažiti stres i povećati kreativnost.

Ipak, ne radi se samo o nečijem mišljenju. Prošle godine u Njujorku postavljene su kabine za masturbaciju, a pokazalo se da čak 40 odsto zaposlenih u tom gradu masturbira na poslu.

Profesor psihologije iz Velike Britanije Mark Sardžent, rekao je da masturbacija na poslu može biti vrlo učinkovita i odličan način za ublažavanje stresa i napetosti. On takođe smatra da pauze za masturbaciju mogu dJelovati i kao odlična motivaciona "nagrada", a zaposleni imaju čemu da se vesele.

S njim se slaže i psiholog i "life couch" dr Klif Arnal.

"Očekivao bih da masturbacija rezultira boljom koncentracijom, manjom agresivnošću i sa većom dozom smijeha. Siguran sam da takva pauza može poboljšati koncentraciju", kaže on.

Arnala ipak brine vrijeme koje bi se za to utrošilo, ali i da li takva akcija može dovesti do orgazma.

On upozorava da nemogućnost postizanja orgazma može dovesti do još veće frustracije, a tu je i vremenski problem. Takođe, takvo ponašanje bi moglo dovesti do neprimjerenog ponašanja na poslu.

S njim se slaže i Sardžent koji kaže da "odobravanje bilo kakvog seksualno otvorenog ponašanja u poslovnoj sredini može biti klizav teren koji može otvoriti vrata drugim, neprihvatljivim oblicima seksualnog ponašanja, kao što je napastovanje, a koji bi zaposleni tada mogli doživjeti kao prihvatljivo".

Psiholozi takođe ističu da ideja o masturbaciji na poslu može inicijalno dovesti do dekoncentracije posebno stoga što se radi o tabu temi, intimnoj stvari koja ne treba da se događa u poslovnoj sredini.