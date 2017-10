Šest razloga zbog kojih ne možete doživjeti orgazam

Ovo su neki od razloga zbog kojih vam je teško da doživite orgazam.

1. Ne razgovarate otvoreno sa partnerom o tome kako da vas zadovolji. Komunikacija nije samo ključ veze, već i seksualnih odnosa. Nemojte onda samo čekati da on smisli kako vas dovesti do vrhunca. Budimo iskreni, teško da će on smisliti nešto ako mu se ne otvorite. Ako je potrebno, uzmite njegovu ruku i pokažite mu što vas najviše uzbuđuje.

2. Ni same ne znate što zapravo želite. Ako ne znate koje vas poze i predigre mogu uzbuditi, onda tapkate u mraku. Masturbacija bi trebala riješiti taj problem jer vam može otkriti koje su vaše 'slabe' točke. Ako je potrebno, guglajte neke poze, tehnike, pročitajte neku erotičnu knjigu, pogledajte neki pornić... Kasnije pokažite partneru ono što ste 'naučile'.

3. Previše razmišljate o tome, a to vas čini nervoznima, napetima i šalje pogrešne signale vašem tijelu. Dok je vaše tijelo napeto, ne možete se opustiti, a to je jedan od ključnih faktora za postizanje orgazma. Sljedeći put kada krenete u akciju, nemojte ništa očekivati, fokusirajte se samo na to da zadovoljite svog partnera. U prosjeku je ženi potrebno 20 minuta predigre + jednako toliko intenzivnog seksualnog odnosa da bi pripremila svoj klitoris za orgazam. Vidite, niste čudne, samo ste pod pritiskom.

4. Ne osjećate se privlačnima. Nabacile ste koju kilu, imate onaj mali 'šlauf' oko struka, međutim to ne znači da odmah trebate misliti kako više niste privlačne. Gdje vam je nestalo samopouzdanje? U bilo kojem slučaju, odglumiti orgazam nije rješenje. Seks je 75 odsto mentalna radnja, a samo 25 fizička. Zato, ako vam se ne sviđa kako izgledate, promijenite to. Smršavite.

5. On vam se uopšte ne sviđa. Zašto ste uopšte probale spavati s njim? Ako se niste povezale s njim, ili vas dječko jednostavno ni malo ne privlači ni fizički ni mentalno, onda smo sigurni kako vam je loš seks zagarantovan. Jer, gdje nema hemije, nema ni vatre.

6. Često pijete antidepresive. Da, da. Ove vas male tabletice itekako mogu izliječiti od depresije i anksioznosti, ali vas, takođe, mogu udaljiti od orgazma. Savjetujemo vas da izbjegavate često korištenje ovih tabletica, ali da često masturbirate - masturbacija pomaže da doživite orgazam.

