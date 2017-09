Šta miškarci ne žele tokom seksa

Prestanite misliti o tome što bi trebale raditi i uživajte u seksu.

1. Ispuštanje čudnih glasova

Glasan seks uvijek je sjajan, ali fokus treba da bude biti na vašem orgazmu, a ne na vrištanju. Neke žene su tihe, neke vole vrištati – radite ono što želite raditi, a ne ono što mislite da bi trebale zbog njega.

2. Baby glas

Niko, ali baš niko ne voli taj glasić prenemaganja, ali tokom seksa jednostavno je zabranjen. Želite li stvarno glumiti bebu za vrijeme seksa s njim.

3. Duboko grlo

Lijepo je kada želite zadovoljiti cijeli penis ustima, ali iznenadile biste se što ruka i vrh vaših usana mogu učiniti.

4. Egzibicije

Koliko god tipovi voljeli seks egzibicije, nemojte raditi ništa s čime niste OK. Obje strane trebaju se prvo fokusirati na sam čin seksa. Ako koordinacija tijela nije savršena, to nije ništa strašno. Bolje je da imate seks u kojemu ćete uživati bez akrobacija nego seks koji će

izazvati povrede, koje ne želi baš niko

5. Ponavljanje njegovog imena iznova i iznova

Nekoliko puta je dovoljno i nije uopšte obavezno (iako zvuči tako hot). Samo ga nemojte ponavljati iznova i iznova jer bi mogao pomisliti da ima seks sam sa sobom.

6. Držanje zatvorenih očiju

Možda ponekad je malo neugodno održavati taj kontakt očima, ali držanje zatvorenih očiju tokom cijelog seksa čini ga veoma neugodnim i čudnim. To može značiti da ne želite gledati u njega ili mislite na nekog drugog?!

7. Nošenje kompliciranog seksi donjeg veša svaki put

Pomisao da treba skinuti korzet pa haltere za muškarce je noćna mora. Oni znaju da to ne nosite svakoga dana, a kada dođe do seksa, žele s vas strgnuti odjeću što je brže moguće. Ne morate uvijek nositi seksi čipkani donji veš, oni vole i onaj običan pamučni – vjerujte na riječ!

8. Potez „mlatim“ kosom

Oni imaju kratku kosu i najčešće lude zbog dlaka koje žene ostavljaju posvuda (a obožavaju dugačku kosu). Ali jednostavno ne razumiju zbog čega je to što „mlatite“ kosom način da mu pokažete da ste zagrijane za seks. Ako se dobro provodite, nema razloga da pokušavate to i dokazati!.

9. Mišljenje da seks ovisi o njemu

Radite ono što mislite da je ispravno. Preuzimanje kontrole u krevetu može biti veoma hot, ali nemojte to raditi ako ne želite ili se osjećate nelagodno. To je kao da ne znate letjeti, ali

skačete iz aviona i pokušavate sletjeti direktno u grad Orgazma. Napravite to kada se budete osjećale dovoljno slobodno.

10. Ponašate se kao da to niste radile nikada ranije

To može biti veoma uzbudljivo, ali može i stvarati veliki pritisak na njih. Budite iskrene, a u trenutku žara ako imaju djevojku koja zna neke trikove, ne može nikada biti loša stvar.

11. Potreba da savršenom šminkom i frizurom

Kosa nakon seksa je sama po sebi seksi i ni jedan muškarac ne želi imati djevojku koja tokom seksa brine o tome kako njena kosa izgleda. To zvuči tako...dosadno!

12. Ne marite za orgazam

Ako zna što radi, on će vam željeti omogućiti da doživite vrhunac!. Ako to ne radi, jednostavno nije vrijedan vaše pažnje. Postoji velika razlika između toga da on to ne radi i toga da on to ne može napraviti.

13. Prešućivanje stvari koje vam smetaju

Nitko ne želi da mu se šefuje u krevetu, ali nikako ne biste trebale da prešutjeti ako vam nešto smeta ili ne odgovara. Ako ste u stanju komunicirati, na pola ste puta da doživite vrhunac.