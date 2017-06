Šta muškarci vole kod žena više od dobrog izgleda?

Stvari koje muškarci vole na ženama često nemaju nikakve veze s izgledom, osim ako nije riječ o običnom ženskarošu, a on vam valjda nije ni cilj u životu.

Iako svi mi prvo primijetimo izgled, želimo li se skrasiti s nekim, važnije su nam neke druge osobine i kvalitete. Isto vrijedi i za muški pol.

Svaki muškarac želi ženu koja....

Zna slušati

Većina muškaraca kraj sebe želi imati ženu koja će ih znati poslušati i razgovarati s njima, a ne im samo stalno održavati lekcije tipa 'rekla sam ti...'. Svaki muškarac voli ženu koja će sjesti s njim i poslušati ga kad mu je teško ili kad želi nešto reći. To im je dokaza da nam je stalo do njih. To znači da bi žena trebala i biti strpljiva jer svi mi jako dobro znamo da je muškarcima potrebno određeno vrijeme da bi procesirali vlastite probleme. Tek će nakon što dobro i na miru razmisle o određenom problemu, moći o njemu s nama razgovarati.

Spontana je

Prepustiti se životu i jednostavno uživati u njemu nešto je što nedostaje mnogim ženama, a oni bi voljeli da smo mi malo spontanije. Zato idući put kad ste s partnerom, probajte se opustiti i jednostavno uživati u trenutku, umjesto da brinete o milion nebitnih sitnica. Nije lako, jer nama ženama mozak radi sto na sat, no to je nešto na čemu bismo trebale poraditi.

Ima ispunjen život

Žene koje uživaju u svom životu muškarcima su najprivlačnije. Dakle, ako ste single nemojte očajavati jer oni na kilometre mogu nanjušiti očajnu ženu. Umjesto toga, uživajte u svom životu i vezi koju imate sami sa sobom. Najprije morate zavoljeti sami sebi i vlastiti život, želite li imati kraj sebe nekoga ko će vas voljeti i cijeniti.

Dakle, ne morate biti lijepi, imati super posao da biste zadivili muškarca. Dovoljno je samo da budete sretna, pozitivna i ispunjena osoba koja zna cijeniti male stvari i koja prihvata samu sebe takvu kakva jeste.

Zna kuhati i uživati u hrani

Uprkos uvriježenom mišljenju kako muškarci vole mršavice, njih zapravo odbijaju žene koje su opsjednute zdravom hranom i brojanjem svake kalorije. Oni žele ženu koja će ih znati nasmijati i koja će zajedno s njim uživati u hrani.

Takođe, vole i žene koje znaju kuhati ili koje će biti spremne naučiti kuhati zbog njih. Iako je riječ o zastarjeloj i tradicionalnoj vrijednosti, njihov mozak naprosto tako funkcioniše.

Prirodna je

Kad je u pitanju žena s kojom se žele skrasiti za ostatak života ili imati dugotrajan odnos, prirodnost je jedna od kvaliteta koje muškarci iznimno cijene. Muškarac želi djevojku koja neće praviti dramu oko bezazlenih sitnica, koja se zna smijati na vlastiti račun i koja se neće sramiti pred njega stati bez imalo šminke u najobičnijoj trenirci.

Spremna je na kompromis

Spremnost na kompromis je jedan od najvažniji preduslova za uspješnost svake veze. Riječ je o kvaliteti koja je jednako bitna i ženama i muškarcima. Svaki će se muškarac osjećati bolje ako zna da kraj sebe ima djevojku ili ženu koja je spremna s njim pregovarati i potruditi se da zajednički dođu do rješenja koje će im oboma odgovarati.

Brižna je

Sasvim je jasno da oni obožavaju žene koje će brinuti o njima i pokazati im koliko im je stalo. Dakle, skuhajte mu ručak, brinite o njemu kad je bolestan, iznenadite ga pokoji put, poslušajte njegove probleme ili pronađite neke druge načine na koje ćete mu pokazati koliko vam je stalo do njega jer upravo je to jedna od kvaliteta koju oni najviše cijene.

Brine o sebi

Iako se ponekad žale na to da previše novaca trošimo na modne krpice i skupocjene kozmetičke preparate, oni potajno zapravo vole činjenicu da brinemo o sebi i svom izgledu.

Zabavna je

Smisao za humor takođe je jedna od kvaliteta koje muškarci jako vole jer svi mi želimo kraj sebe imati osobu koja će nas znati nasmijati, zar ne?

(Žena.ba)