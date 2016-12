Stvari koje zreo muškarac nikada neće uraditi

Sigurno ste se pitali kada zapravo muškrac postaje zreo i šta to zapravo znači? Kako se zreo muškarac ponaša?

Postoje neki muškarci koji sa 16 godina postanu zreli, dok neki nisu to čak ni u 30. Predstavljamo vam osam karakteristika koje razdvajaju emocionalno zrele muškarce od nezrelih. Godine nisu presudne.

Neće kritikovati vaš izgled

Zreo muškarac vam neće prigovarati zašto se niste ofarbali u plavo, ili zašto ne smršate malo. Onaj ko vas zaista voli nikada vam na promjenu fizičkog izgleda neće ukazivati na takav način. Ukoliko vas stalno kritikuje, znajte da je taj muškarac slabić koji želi da poljulja vaše samopouzdanje kako se ne bi osjećali pouzdano da bi ga i ostavili. Zreo muškarac vas nikada ne bi kritikovao kako bi zadovoljio svoj ego.

Neće ugrožavati vaš lični prostor

Ukoliko ste u zdravoj vezi, ne bi trebalo da krijete ništa jedan od drugog, pa čak ni Facebook poruke ili pak brojeve u telefonu. Naravno, ovo ne znači da bi partner trebalo da pretura po vašim stvarima ili da čita vaše poruke. Ukoliko to radi, onda je on nesiguran i ne poštuje vas, to zreli muškarci ne rade.

Neće bježati od ozbiljnih situacija

Kada smo bili tinejdžeri svi smo bježali od teških situacija i obaveza. Ali zreli ljudi to ne rade, oni znaju kako da riješe svaki problem na zreo i konstruktivan način. Oni znaju da se suoče sa problemom, a da pobjegne od problema može svako.

Neće misliti da je pokazivanje emocija samo za slabiće

Mudar čovjek se ne boji da bude kritikovan i osuđivan ukoliko odskače od većine time što pokazuje emocije ili ukoliko je romantičan. Zreo muškarac zna da ukoliko pokaže emocije to ne znači da je on manje muškarac nego oni koji ne pokazuju. Takav stav je jako važan za zdravu vezu.

Neće misliti samo na danas

Neki muškarci su skloni da odu u skupi restoran i potroše sve pare na jedno veče ne razmišljajući o tome šta će biti sutra. Ili će napraviti žurku u toku nedjelje i sutra neće otići na posao. Ovo je karakteristično za muškarce koji dožvljavaju krizu srednjih godina, ali ne i za one koji su zreli. Zreli razmišljaju na duže staze.

Neće vas učiniti da se osjećate da ste mu na drugom mjestu

Ukoliko je vaš muškarac jedan od onih druželjubivih a nije zreo, vi ćete mu naravno biti na drugom mjestu. Nezreli muškarci će čak i slušati drugare koji mu nameću ružno mišljenje o vama.

Neće imati nezdravu vezu sa majkom

Zreo muškarac će uvijek pronaći vremena da ispoštuje svoje roditelje. On će brinuti o onima koji su o njemu brinuli cijeli život. Naravno, neće mu majka biti na prvom mjestu, ali trudiće se da s njom ima zdrav odnos. Ne kaže se džaba u narodu da kakav je prema majci takav će biti i prema vama.

Neće vas uvrijediti i povrijediti

Ovo se odnosi dakle i na fizičko i na psihičko nasilje. Ukoliko od strane partnera trpite bilo kakvo nasilje, ostavite ga, ne iznalazite razloge zašto se tako ponaša. Zreli muškarci ne ponižavaju svoje žene ni na kakav način, bez obzira na to koliko su ljuti.

(Super žena)