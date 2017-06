Tantrički seks: Otkrijte tajnu ovog načina vođenja ljubavi

Primarni cilj tantričkog seksa nije postizanje orgazma, već emotivno i fizički zbližavanje partnera.

To je oblik intimnosti koji dopušta da dvoje ljudi postanu kao jedno i da se njihove energije strastveno spoje i tako otjeraju svu negativnost. Njegovo značenje bi ustvari bilo - isprepletanje i širenje energije.

Većina ljudi koji su isprobali ovakav seks više se ne žele vraćati na staro jer im klasično vođenje ljubavi, kojemu je cilj postizanje orgazma, postane previše površno. Kažu kako ih ovaj način vođenja ljubavi može trajati satima i zapravo dovodi do nevjerojatnih orgazama kakve nisu osjetili nikada u životu. Tantrički seks je drevna hinduistička praksa koja se počela praktikovati prije više od 5000 godina. Tajna je u tome da se ne razmišlja o orgazmu kao cilju već o samoj predigri. Važno je osjetiti partnera, njegov miris, energiju, nadražiti sva čula... I raditi to polako. Polako graditi seksualnu energiju.

Kako izvesti tantrički seks

Osigurajte si dovoljno vremena samo za vas dvoje i stvorite romantičnu atmosferu - ugasite sva svjetla i zapalite svijeće. Pustite opuštajuću tantra muziku. potpuno se opustite, dišite duboko i gledajte jedno drugo u oči jer su one ogledalo duše i pomažu da se snažno povežete. Nemojte odlaziti u spavaću soba jer vas ona može podsvjesno asocirati na spavanje. Važno je da budete koncentrisani na partnera i ona na vas. Radije legnite na pod, jedno uz drugo i dodirujte se polako. Možete pokušati senzualnom masažom, dodirivanjem perom po koži...

Ne žurite - odužite postizanje orgazma što je moguće duže. Tradicionalna poza koja se praktikuje u tantričkom seksu je tzv. Yab Yum poza i odlična je za zbližavanje s partnerom. Muškarac sjedne prekrštenih nogu, a žena sjedne na njega licem okrenuta prema njemu. Ova poza je savršena jer u možete gledati partneru u oči, dodirivati ga, ljubiti, snažno grliti, voditi ljubav... Važno je da su oboje svjesni onoga drugog, njegovog disanja, pokreta, mirisa...

Kada dođe do same penetracije, radite to polako i senzualno. Pokušajte odgoditi orgazam koliko god je moguće. Osjetite li da je vrhunac blizu stanite i ne mičite se. Ostanite tako neko vrijeme i uživajte u tom osjećaju. Zapamtite što duže odgađate orgazam, on će na kraju biti intenzivniji.

