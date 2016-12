Tri najveće zablude o oralnom seksu

Neki od ovih mitova koji se tiču oralnog seksa mogu biti potencijalno opasni po zdravlje, a drugi su naprosto gluposti u koje mnogi vjeruju.

Sok od ananasa (ne)će promijeniti ukus "tamo dole"

Nema potrebe da se napijete soka od ananasa pre uživanja u oralnom seksu - nećete imati ljepši ukus u intimnoj zoni.

Ipak, ako pijete ovaj voćni napitak danima, za nekoliko dana će se malo izmijeniti ukus vaših tjelesnih tečnosti, tvrde stručnjaci.

Poznato je da ishrana i način života mogu da utiču na tjelesne tečnosti, ali rezultati se nikada ne mogu odmah primjetiti.

"Nikakva količina ananasa ne može da utiče na to da vam sperma ima ukus pinjakolade. To bi ionako bilo užasno", kaže seks-terapeut dr Medelin Kasteljano.

Međutim, iako nema ozbiljnih naučnih dokaza za to, male studije pokazale su da ovo voće utiče na ukus tjelesnih tečnosti.

Prije nekoliko godina sprovedena je mala studija u kojoj je nekoliko parova volontera ispijalo sok od ananasa prije oralnog seksa. I muškarci i žene kažu da velike količine ananasa menjanju ukus sekreta kod partnera.

Stručnjaci vjeruju da crveno meso, kafa i cigarete takođe utiču na ukus "tamo dole".

Žene ne mogu da dožive orgazam

Zaboravite na ideju da žene ne mogu da dožive vrhunac tokom oralnog seksa.

Štaviše, studije pokazuju da oko 80 odsto žena ne može da doživi orgazam tokom vaginalne stimulacije. Razlozi za to su brojni - kod nekih je to poteškoća da se opuste tokom seksa, kod drugih nepoznavanje sopstvenog tijela... Međutim, stimulacija klitorisa gotovo je nepogrešiv put do orgazma.

Ne mogu se prenjeti polne bolesti

Mnogi, naročito tinejdžeri, pogrešno vjeruju da se putem oralnog seksa ne mogu prenjeti polne bolesti. Za brojne slučajeve zaraze sifilisom krivac je nezaštićen oralni odnos, tvrde eksperti.

Preporučljivo je da muškarac nosi kondom kada mu partnerka pruža oralni seks, kako bi se smanjio rizik od infekcija. Ako mislite "šta će mi kondom", znajte da je rizik od infekcija veći ukoliko partnerka ima bilo kakve rane u ustima.

Pored sifilisa, putem oralnog seksa mogu se prenjeti hlamidija, herpes, genitalne bradavice, gonoreja i HIV. I dalje vam ne treba kondom?