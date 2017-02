Volite li svoje tijelo istinski ili samo želite da ugodite muškarcu

Čak i ako ste u srećnoj vezi i potpuno zaljubljene u svog savršenog partnera, postoje određene stvari koje morate učiniti za sebe, a ne za njega.

Vi posjedujete svoje tijelo i možete kontrolisati svoj um pa nemojte dozvoliti nekom drugome da to čini.

Postoje stvari koje žene ne bi trebalo da čine samo kako bi impresionirale muškarce. Nemojte da činite prave stvari zbog pogrešnih razloga.

Vježba za dobar izgled

Važno je vježbati i zdravo se hraniti, ali samo ako to činite zbog pravih razloga. Zdrav način života trebali biste da vodite kako biste se dobro osjećale u vlastitoj koži, a ne kako biste udovoljile partneru. Ako to radite samo da vas on ne bi ostavio, onda nije ni vrijedan vašeg vremena.

Depilirate se da bi ih zadovoljile

Neki muškarci vole u potpunosti obrijane žene i to je njihovo apsolutno pravo. Vaše tijelo pripada samo vama i same bi trebalo da donosite odluke šta ćete sa njim da radite.

Kupujete novu odjeću

Ne morate da kupujete seksi donji veš ako vam u njemu nije ugodno niti odjeću koja vam se ne sviđa samo da biste njemu udovoljile.

Da se ljubite kada vam je neprijatno

Ako vam je stalo do tipa, onda samo naprijed kada su u pitanju ljubljenje i seks.

Ali, ako još niste sigurni, onda nemojte da stupate s njim u odnos samo zato što mislite da mu nešto dugujete.

Dijelite svaki njegov interes

Lijepo je djeliti zajedničke interese sa osobom sa kojom smo u vezi, ali to ne znači da vam se mora sviđati apsolutno svaka stvar koju i on voli.

On će razumjeti ako niste zainteresovani za iste stvari kao i on, i to je sasvim u redu.

Kuvate mu

Obostrano je mišljenje kako bi svaka žena trebalo da zbna da kuva, ali ako vama jednostavno ne ide, niti se osjećate ugodno u kuhinji, onda nemojte da se mučite sa tim.