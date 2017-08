Zašto muškarci odbijaju "super ribe"?

To se zaista dešava, čuli ste nebrojano put: momak upozna super djevojku koja mu odgovara baš po svemu, a on ne želi vezu. Zašto to rade? Ovi momci su pokušali da objasne.

"Kad sam imao 23 godine upoznao sam djevojku koja je stvarno bila super. Moji prijatelji su je obožavali, sestra je bila oduševljena, svi su stalno govorili koliko je super. I to je postao prevelik pritisak. Htio sam malo opušteniju situaciju, pa sam odlučio da tu super djevojku prepustim nekome ko je stvarno zaslužuje", Ivan (27).

"Vrlo jednostavno - jer ta super riba jednostavno nije ono što želim. Može ona da bude divna na papiru, ali ako ne osjećam da ne mogu bez nje, znači da mogu biti bez nje", Ivan (25).

"Super djevojke se vrlo često previše trude da ostave dobar utisak, a u četiri zida vrlo brzo pokažu da to baš i nisu. Meni se više sviđaju stvarne, iskrene djevojke sa manama. Jednu tako super djevojku sam jedva ostavio jer je jako dobro glumila", Saša (26).

"Prije 28. godine jednostavno nisam bio spreman za ozbiljno, ma koliko da je ona bila super. Nije to do nje, do mene je", Dejan (30).

(b92)