Zašto muškarci toliko žude za analnim seksom

Analni seks muškarcima je uzbudljiv već na samu pomisao, a većina njih mašta da će ga jednom i ostvariti.

Ovo su tri glavna razloga zašto ga toliko žele.

Drugačije iskustvo

Analni je seks potpuno drugačije iskustvo od vaginalnog seksa. To je nov, egzotični začin seksualnog života. Muškarcima do analnog seksa ne bi toliko stalo da je to nešto što apsolutno svi parovi redovno rade.

Nije uvijek dostupan

Analni seks nije nešto što je dio svake ljubavne igre.

Muškarci ga silno žele jer spada u "bonus".

Tabu

Iako nije čudan, analni seks je i dalje tabu. Nije toliko šokantan, ali je taman dovoljno tabu-tema jer nije uobičajen. A zato što djeluje "nevaljalo" odmah je i privlačnije.

(Super žena)