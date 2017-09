Zašto muškarci vole oralni seks?

Više od 4.000 muškaraca u istraživanju sprovedenom na Internetu priznalo je da najviše voli oralni seks. Drugim riječima, gotovo svi ispitani muškarci na vrh omiljenih stvari u životu stavili su oralni seks.

Rezultati velikog istraživanja pokazuju da je muškarcima oralni seks najdraža stvar u životu. Ti rezultati zapravo i nisu začuđujući jer se već odavno zna da muškarci obožavaju oralni seks. Sada su samo malo detaljnije objasnili zašto su fascinirani tim oblikom seksa.

Na sedmom nebu

32-godišnji Edvard iz SAD-a napisao je kako više voli primati oralni seks, ali ga voli i davati. To je istakla i većina drugih muškaraca koji su pristupili ispitivanju putem upitnika postavljenom na Internetu.

"Nema boljeg osjećaja od onog koji izaziva oralni seks. Jednostavno se osjećam kao na sedmom nebu", slikovito je opisao Edvard svoje iskustvo.

Srećan završetak

'Oralni seks mi je bolji od uobičajenog seksa, dakle penetracije. Posebno obožavam kada mi partnerica dopusti da ejakuliram u njena usta. Nema boljeg osjećaja od tog', podijelio je s ostalim ispitanicima 28-godišnji Val. S njim se složila i većina ostalih ispitanika. Iako neke žene nisu sklone takvom završetku oralnog seksa, muškarci ipak u njemu uživaju i žele ga.

Dominacija

Većina ispitanika navela je da oralni seks u njima izaziva dobar osjećaj jer se u tom trenutku osećaju nadmoćnije nad partnerom.

"Znam da neki misle da to nije normalno, ali ja volim kad je žena u podčinjenom položaju, kada kleči i oralno me zadovoljava. Ja svoju ženu volim i ne vidim ništa loše u tome što me takvi scenariji pale", otvoreno je priznao 41-godišnji Sebastian.

Psiholozi pojašnjavaju kako jer riječ o muškarcima koji ne dominiraju u svakodnevnom životu na poslu i u društvu, pa to imaju potrebu da čine u seksu.

Zabranjeno voće

"Oduvijek sam maštao o oralnom seksu, a dugo mi je to bilo zabranjeno voće. Kad sam bio mlađi, djevojke to jednostavno nisu htjele da rade, a moja partnerka danas takođe ne želi redovno da upražnjava oralni seks. Mislim da je to na neki način zabranjeno voće, pa nam je zato slatko", naveo je 29-godišnji Čarli.

U njegovoj teoriji uistinu ima nečega što je stručnjacima zapalo za oko. Čarlijevo mišljenje deli i većina ostalih muškaraca koja je učestvovala u ispitivanju.

Prekidi veze

Muškarcima nije jasno zašto neke žene ne žele da upražnjavaju oralni seks.

"Ne mogu shvatiti da neke žene ne žele svojim muškarcima priuštiti oralni seks. Žene moraju znati da je nama to vrhunsko zadovoljstvo i da nam to ne bi trebale uskraćivati", naglasio je 34-godišnji Stiv koji je svojevremeno prekinuo vezu zato jer njegova partnerka nije htjela oralni seks. Možda će ovo istraživanje žene natjerati da malo razmisle o željama svojih muškaraca.