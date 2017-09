Zbog pornografije muškarci postaju 'neupotrebljivi u krevetu'?

Na hiljade muškaraca širom svijeta pati od erektilne disfunkcije uzrokovane pornografijom. Radi se o relativno novom fenomenu koji je prepoznat posljednjih nekoliko godina nakon popularizacije online pornografije, ali o njemu se još uvijek ne zna dovoljno.

Osim toga nedostaje istraživanja o ovom problemu kao i razgovora u javnosti zbog čega brojni muškarci ne znaju šta im se događa.

Problematiku je istražio magazin "Rolling Stone" razgovarajući s nekoliko muškaraca koji su htjeli da ostanu anonimni. 27-godišnji Toni svakodnevno bi po dolasku s posla otvorio neku od pornografskih stranica koje prati i zabavio se sam sa sobom, uglavnom iz dosade, kaže, a njegovu priču prenosi "Jutarnji".

Sve dok mu se jedan dan nije dogodilo da ne može da postigne erekciju. Onda se ista stvar ponovila idući dan. Nakon nekog vremena je odlučio da posjeti ljekara, obavi pretrage i provjeri nivo testosterona, ali ni doktori medicine ni seksualni terapeuti nisu znali šta se događa.

I fizički i psihički je sve bilo u redu - Toni je emocionalno stabilna osoba s redovnim poslom i životom bez previše emocionalnog stresa. Ljekar mu je propisao Vijagru, ali ni ona začudo nije pomogla.

Odgovor je potražio na internetu i pronašao ga na stranici "Reboot Nation" koji je pokrenuo Teksašanin Gejb Dim (29).

"Pomažemo ljudima da 'reprogramiraju' mozak podrškom i edukacijom. Pod reprogramiranjem mislimo na apsolutni odmor od vještačke seksualne stimulacije (pornografije). Mi smo zajednica koja je otkrila negativne učinke pornografije. Ako se vi ili vaši voljeni borite s ovisnošću o pornografiji i/ili erektilnom disfunkcijom uzrokovanom pornografijom, ovo je mjesto za vas", stoji u opisu stranice.

Dim je tu podijelio svoju priču koja je vrlo slična Tonijevoj, ali Dima je prestala da uzbuđuje njegova djevojka. Kako nije mogao da pronađe stranice koje bi mu pomogle, pokrenuo je "Reboot Nation".

Za Tonija je tobilo otkriće života.

"Shvatio sam da mi je pornografija oštetila mozak, poput gume koja se izliže od konstantne upotrebe dok na kraju ne pukne", rekao je on.

"Reboot Nation" i slične stranice (Your Brain On Porn, NoFap…) mjesečno posjeti više od 10.000 korisnika, a o problemu otvoreno govore uglavnom mladi muškarci, oni u dobi između 20 i 30 godina. Ali, zavisnost o pornografiji pogađa već i tinejdžere od 13 i 14 godina koji se žale da ne mogu da postignu erekciju u društvu gole djevojke.

Svi se slažu u jednom - svakodnevno uživanje u online pornografiji uništilo im je seksualni život.

Iako pornografija postoji oduvijek, možda u drugačijim formama - od crteža na zidovima preko romana do časopisa i visokoprodukcijskih filmova, tek posljednjih godina ima toliko snažan uticaj na erekciju. To s druge strane ne čudi s obzirom na to da se neke pornografske stranice nalaze u 50 najposjećenijih na svijetu. Pornografija je dostupnija nego ikad prije i to puno široj publici.

Gledanje pornografije podstiče izlučivanje dopamina, neurotransmitera koji uzrokuje osjećaj sreće i zadovoljstva. Kad se taj podsticaj učestalo ponavlja, osoba će sve više tražiti aktivnosti koje će dovesti do izlučivanja dopamina kao što ovisnik o heroinu traži novu dozu, svaki put sve veću. Muškarci zato ne samo da povećavaju učestalost gledanja pornografije, već se u želji za osjećajem zadovoljstva okreću i ekstremnijim sadržajima ili sadržajima koji ne odgovaraju njihovim seksualnim preferencijama.

Rješenje je samo jedno, tvrde stručnjaci - potpuna apstinencija od pornografije.

Dim je poslušao taj savjet i nakon devet mjeseci bez pornografije i masturbacije ponovno je mogao da bude seksualno aktivan.

"Stalno slušam muškarce koji su na ivici samoubistva, pate od depresije, a njihovi doktori im govore da je to vjerovatno samo neka tjeskoba. Međutim, nije u tome problem", kaže Dim.

Još uvijek ne postoje čvrsti naučni dokazi koji bi dokazali dugotrajan negativan učinak na erekciju ili na mozak uopšte, ali prema studiji objavljenoj 2013. godine u časopisu "Journal of Sexual Medicine" gotovo jedan od četiri nova pacijenta s erektilnom disfunkcijom mlađi je od 40 godina. Ti rezultati su itekako iznenađujući s obzirom na to da se taj problem povezuje sa starijom dobi pa stoga univerziteti i instituti sve češće sprovode istraživanja i dovode u vezu pretjeranu konzumaciju pornografije s raznim seksualnim problemima.

"Rolling Stone" ističe da oko online pornografije nikako ne treba dizati paniku, ali to ipak ne mijenja činjenicu da pretjerano oslanjanje na vještačko uzbuđenje može da dovede do seksualnih problema u stvarnom životu.

Stručnjaci su podijeljenog mišljenja - ima onih koji nisu sigurni da li je pornografija uzrok erektilne disfunkcije ili je erektilna disfunkcija uzrok pretjerane konzumacije porno sadržaja.

Takođe, upozoravaju da problem ne treba rješavati na internetu već sa stručnim osobama, iako se korisnici "Reboot Nationa" vjerovatno ne bi složili jer upravo ondje pronalaze mjesto na kojem bez straha od osude mogu podijeliti svoje najintimnije probleme.

