Žene možda rjeđe priželjkuju seks, ali nisu nesrećne

Žene od pamtivijeka glume glavobolje i umor, kad im nije do seksa. To, međutim, ne znači da nisu srećne u vezi.

Sociolozi kažu da moderne žene prihvataju činjenicu da je muškarcima više stalo do seksa, nego njima i da je to samo dio normalnog odnosa. One, s druge strane, nemaju ni trećinu njihove želje za seksom.

Ispitujući više od 5.000 ljudi starosti između 16. i 65 godina, istraživači Otvorenog univerziteta i Hadersfilda, otkrili su da su parovi koji otvoreno razgovaraju o svojim potrebama u seksu, srećniji.

"Oni tako pronalaze kompromis i druge načine za izražavanje emocija", kaže profesor Žak Geb.

Gotovo dvije trećine parova smatra seks važnim činiocem veze, ali je 33 odsto žena priznalo da njihovi partneri seks žele više nego one.

S druge strane, tek svaki deseti muškarac smatra da ima previše seksa sa partnerkom.

"Muškarci obično žele da češće imaju seks, a žene rjeđe. Primijetili smo da neki od njih seks smatraju kao nešto što njihove partnerke treba da učine za njih, a ne kao zajedničku aktivnost", kaže Geb.

